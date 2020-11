Google Chrome: arriva un lettore PDF integrato con nuove funzioni

Puntuale come sempre, Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il suo browser, continuando ad arricchirlo di funzioni in grado di rendere la gestione di file e documenti più agevole, senza per questo aprire programmi specifici che possono disturbare la nostra navigazione online.

Questa volta si tratta di un interessante update per il lettore di PDF integrato, che ci consente di visualizzare ed eventualmente stampare i documenti scaricati direttamente dal browser. Google Chrome 87 integra nuove funzionalità per la rotazione di pagine, lo zoom e il controllo delle anteprime dei PDF, avvicinandosi sempre più alla dotazione standard di un lettore PDF di terze parti.

Il nuovo Google Chrome

Il nuovo Google Chrome ha appena reso disponibile l’aggiornamento su dispositivi PC, MacOS e Linux: servirà quindi un po’ di pazienza prima di vederlo anche sui nostri smartphone. Va comunque considerato che l’update non è immediatamente visibile tra le opzioni disponibili quando apriamo un PDF, bensì dovremo attivarlo manualmente seguendo una specifica (ma per fortuna semplice) procedura.

Per attivare il nuovo lettore PDF dovremo digitare nella barra degli indirizzi di Chrome appena aggiornato la seguente stringa: chrome://flags/. Essa ci permette di accedere alle “opzioni sviluppatore”, un insieme di novità in fase di test per il browser di Google che eventualmente verranno integrate di default nelle prossime versioni del programma.

Detto ciò, dovremo cercare l’opzione “PDF Viewer Update” e selezionare dal menu a tendina il parametro “Enabled” per abilitarla; dopodiché premere il pulsante Relaunch per chiudere Chrome e rilanciarlo con la nuova modifica attivata.

Ora noteremo una nuova visualizzazione dei PDF, che ci consente tra l’altro di scoprire le annotazioni nascoste nel documento e la sua struttura globale (opzioni entrambe visibili nella finestra dedicata). Controllare e adattare allo schermo i nostri ebook preferiti diventerà quindi più semplice su Google Chrome, con gran sollievo di chi è ancora alla ricerca di un lettore online comodo e su misura per noi.