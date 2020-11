Playstation 5, i primi giochi in arrivo

Ora che l’arrivo della next-gen Sony in Italia è questione di pochi giorni, la software house giapponese è pronta a svelare i giochi che ci daranno tante emozioni nei prossimi mesi: tra esclusive specifiche per Playstation 5 e nuovi capitoli delle avventure che già conosciamo, ci sarà veramente da meravigliarsi.

Le informazioni sui primi giochi in arrivo trapelano da un video ufficiale, in cui Sony illustra i nomi e la data di uscita dei titoli. Alcuni sono già disponibili dal 12 Novembre, mentre nel nostro paese (dove il debutto della console è atteso per il 19 Novembre) approderanno entro una settimana.

Le altre uscite indicate nel video saranno destinate alla prima metà del 2021, per dare tempo ai gamer di gustare tutte le novità con calma e soprattutto evitare un periodo natalizio troppo saturo di esclusive.

I primi giochi per Playstation 5

Detto questo, esaminiamo i titoli in arrivo: si parte da Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, un’avventura frenetica in cui torneremo tra i grattacieli di New York nei panni di Peter Parker; a questa avventura cinematografica si accompagna Godfall, fantasy dalle forti componenti looter-slasher altamente competitivo, grazie al sistema di classi e armi che ci permetterà di perfezionare il nostro personaggio.

Seguono poi Demon’s Souls e Bugsnax, rispettivamente remake di uno dei più famosi dark fantasy di SCE Japan Studio e un’avventura spensierata in un’isola misteriosa da esplorare, che nelle sue componenti di cattura dei mostri che la abitano può ricordare Pokemon.

Rimandati al 2021, invece, altri nomi importanti: Gran Turismo 7, Returnal, Ratchet&Clank: Rift Apart, e Destruction AllStars arriveranno su Playstation 5 entro la prima metà del prossimo anno, così come Horizon Forbidden West, un action RPG dai toni epici e dalle visual curatissime.

La distribuzione di ulteriori esclusive per Playstation 5 è tutta da annunciare: confidiamo però nella possibilità che a Dicembre Sony lasci trapelare, specialmente tramite i profili Twitter e YouTube, alcune novità veramente inaspettate dal pubblico.