Malgioglio entra nella casa del Grande Fratello Vip

Lunedì 30 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, prodotto da Endemol Shine Italy.

È arrivato il momento tanto atteso: stasera Cristiano Malgioglio entrerà nella Casa, come reagiranno i “vipponi”?

Anche in questa puntata non mancheranno le sorprese e i momenti pieni di emozione. In particolare, Maria Teresa potrà rivedere il figlio Gian Amedeo.

La settimana scorsa, è stato comunicato ai concorrenti che il reality proseguirà fino a febbraio 2021: ciascuno ha reagito a suo modo e non sono mancate i momenti di crisi e di sconforto. Sui social si è scatenato il tifo per alcuni inquilini del loft di Cinecittà che hanno preso in considerazione l’ipotesi di abbandonare il gioco… Cosa succederà?

Infine, al televoto sono finiti Francesco, Andrea, Dayane, Rosalinda, Enock, Elisabetta e Selvaggia. Uno di loro dovrà lasciare la Casa di “Gf Vip”.