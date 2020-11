Francesco Giorgino e Gilles Rocca domani a Uno mattina in famiglia

Torna domani l’appuntamento con Uno mattina in famiglia, il fortunato programma del day time festivo di Rai1 condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta, campioni di ascolto della rete ammiraglia.

Monica Setta

Monica e Tiberio viaggiano ormai sopra i 2 milioni di teste con uno share che si avvicina al 25 per cento confermandosi un successo della Rai1 di Stefano Coletta che ha illuminato la fascia del Mezzogiorno con Antonella Clerici (ormai in volo oltre il 14 per cento) e il pomeriggio grazie alla brava Serena Bortone (viaggia intorno al 13, sopra la media della stagione precedente affidata a Caterina Balivo).

Domani ospiti di Tiberio e Monica saranno Francesco Giorgino giornalista del Tg1, il campione di Ballando con le stelle Gilles Rocca e la scrittrice Silvia Vallone.

Appuntamento dunque alle 7.59 domani su Rai1.

Le anticipazioni di domenica 29 novembre

Domenica invece si parte Alle 6.30. tra gli ospiti della puntata domenicale la conduttrice di Uno mattina Monica Giandotti che interviene nello spazio di Monica Setta dedicato al rapporto genitori / figli .

Rossella Erra invece sarà ospite nella rubrica tv. Già ambasciatrice del popolo da Caterina Balivo, la Erra è stata parte con Gianni Ippoliti e Antonio Razzi della contro giuria di Ballando con le stelle