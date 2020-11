Il matrimonio perfetto tra antico Egitto e slot machine

Se vi sono due mondi lontani in tutti i sensi, questi sono i casinò online e l’antico Egitto. Si tratta di una distanza di millenni, due universi che in teoria non avrebbero mai dovuto incontrarsi.

Ma la realtà spesso è molto più stupefacente della fantasia. Infatti tra i casinò online di tutto il mondo e il popolo che proliferò millenni fa nella valle del Nilo vi è una connessione molto forte.

Le slot machine online ambientate tra le piramidi ormai non sono più episodi o singole proposte dei vari provider. Si tratta di un vero e proprio filone.

Lungi dall’appropriarsi semplicemente di elementi esotici per proporli sui rulli, i diversi produttori reinterpretano quel mondo e la sua ricchissima simbologia. Integrandola in avventure coinvolgenti da vivere a suon di spin.

L’importanza del tema

La potenza del tema in una slot è ormai assodata. Il giocatore non desidera soltanto cliccare sul tasto spin, ma ama essere parte di una storia, vivere un’avventura. Il livello di coinvolgimento di una slot ne decreta in gran parte successo.

Mummie, piramidi, misteri ed enigmi legati alle antiche usanze del popolo egizio sono terreno fertile per sviluppare giochi. E in effetti quasi tutti i produttori italiani e internazionali vi hanno attinto a man bassa.

Gli elementi da sfruttare sono numerosi: i misteri ancora non del tutto svelati delle piramidi, la pratica della mummificazione, i tesori dei faraoni, le potenti divinità.

Il fascino del regno dei morti

Ad esempio il provider Play ‘n Go ha inserito nei suoi giochi il Libro dei Morti. Si tratta di un libro che veniva inserito all’interno dei sepolcri e risultava necessario al defunto per superare gli ostacoli del regno dei defunti. L’obiettivo era giungere alla vita eterna.

Nella slot machine Book of Dead viene raccontata proprio l’avventura di un esploratore, Rick Wilde, alla ricerca di tesori tra le piramidi.

L’avventura continua in un’altra slot machine Legacy of Dead. Qui il giocatore si trova nel momento in cui il Libro dei Morti viene aperto. Dalle sue pagine si libera un Re defunto determinato a riappropriarsi delle proprie ricchezze.

La simbologia di questa slot è molto evocativa: sui rulli vi sono il dio Horus, Anubi, il faraone, il sarcofago.

L’importanza del libro in Book of Ra

Quanto libri come quello dei morti fossero fondamentali nella cultura egizia, è testimoniato dai ritrovamenti nelle sale mortuarie delle piramidi. Anche sui sarcofagi spesso venivano riportate le istruzioni del Libro dei morti con gli incantesimi da fare.

Il libro è centrale anche in una serie di slot di Novomatic: Book of Ra. Il primo capitolo di questa saga è probabilmente quello che ha dato origine a tutto il filone di Ra.

Ritroviamo la figura dell’esploratore, che va alla ricerca di un libro misterioso. Il libro associato alla figura del Dio del sole infatti potrebbe essere proprio quello che consente di attraversare la notte, metafora del regno dei morti.

In Book of Ra, trovare il libro garantisce il giocatore giri gratis con simboli speciali dunque è di per sé una vittoria.

Le altre slot a tema Egitto

L’antico Egitto prolifera in molti giochi di slot, che vedono diverse declinazioni del tema. Dagli enigmi della sfinge in Sphinx, di IGT, al fascino di Cleopatra. La regina è protagonista dell’omonima slot sempre di IGT e di altri giochi come The Queen of Riches di Big Time Gaming.

Anche le immagini potenti dei faraoni sono oggetto di diverse slot online, come Ramesses Riches di Microgaming. La figura del semidio è protagonista anche di Egyptian King di iSoftbet e di Legend Of The Pharaohs di SG Digital.

Citare tutte le slot a tema Egitto è quasi impossibile. A testimonianza che la millenaria cultura delle piramidi esercita un forte fascino ancora oggi.