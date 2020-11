Il drink FRENCH KISS di Alessio Giovannesi

Di seguito la ricetta del drink FRENCH KISS, di Alessio Giovannesi, bar manager di Baccano a Roma.

Il drink French Kiss

INGREDIENTI:

50 ml Ramsbury Gin

50 ml shrub vaniglia e lampone

Top Champagne Brut

Bicchiere: flûte o doppia coppa

Garnish: bordatura di zucchero intorno al bicchiere



PREPARAZIONE:

Versare gli ingredienti in un mixing glass, mescolare e raffreddare per circa 10 secondi. Versare in un flûte glass o in una doppia coppa ghiacciata, dopo aver bordato il bicchiere con dello zucchero e colmare con champagne brut.



IL DRINK:

French Kiss è il nuovo champagne cocktail di Alessio Giovannesi, bar manager di Baccano, cocktail bar in posizione 70 nella classifica dei World Best Bars 2019 e da anni nella Guida BlueBlazer dei Migliori Cocktail Bar d’Italia. Il drink, a base di Ramsbury Gin e con retrogusto ai frutti rossi, impreziosisce la nuova cocktail list di Giovannesi ed è un twist da un grande classico come il francese Kir Royal. Ramsbury Gin, distribuito in Italia da Rinaldi1957 è un Single Estate Gin inglese i cui principali ingredienti sono coltivati in Inghilterra, nelle tenute Ramsbury che dominano le colline del Wiltshire, tra Londra e Cardiff. Il limpido e incontaminato fiume Kennet dona l’acqua che viene usata in distilleria e per l’allevamento di animali da fattoria. Al processo che realizza l’alcol puro dalla pregiata varietà di grano Horatio, si aggiungono altre fasi produttive con 9 componenti botaniche: ginepro, mela cotogna, coriandolo, angelica, radice dell’iris (giaggiolo), liquirizia, limone, arancia e cannella. Queste sono distillate insieme con alambicco tradizionale per gin in rame. Alla degustazione il ginepro si infonde delicatamente con i sentori erbacei e fruttati della mela cotogna per un aroma equilibrato e complesso. L’azienda produce anche una superlativa vodka.