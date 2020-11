Il drink cinema LO SVENTATO di Luca Romano

Oggi vi presentiamo il drink cinema LO SVENTATO ispirato a Johnny Stecchino, di Luca Romano, del 1000 Misture di Casarano (Lecce).

INGREDIENTI:

3 cl Liquore Strega

3 cl vermouth rosso

3 cl brandy infuso al caffè

3 drop bitter banana al caffè



Bicchiere: Old Fashioned

Garnish: chips di banana



PREPARAZIONE:

Versare tutti gli ingredienti in un bicchiere Old Fashioned precedentemente raffreddato. Utilizzare ghiaccio a cubetti, attuare una leggera stirrata e decorare con chips di banana.



ISPIRAZIONE:

Il drink è ispirato in particolare al protagonista del film di Roberto Benigni, che lui stesso interpreta, Dante, che ha il vizio di rubare le banane, da cui l’uso nel drink del bitter di banana al caffè. Inscena un “tic” nervoso che richiama un eccesso di caffè ed entra in scena il brandy infuso al caffè. Quindi, viene stregato – e qui non poteva mancare un nostro vanto italiano, il beneventano Liquore Strega – da una bellissima donna dalle labbra rosse, quindi al sapor di vermouth rosso, che lo raggira per gli interessi suoi e del marito mafioso.