A Dribbling, Rai2, i mille colori del genio di Maradona

Tutto il mondo ha celebrato il talento e il genio di Diego Armando Maradona, con profonda tristezza per la prematura scomparsa.

Lo farà anche Dribbling, a suo modo e con il suo stile, sabato 28 novembre, alle 18.10 su Rai2, dedicando al campione argentino l’anteprima e gran parte del programma.

Come sempre in studio Simona Rolandi che avrà i suoi due opinionisti in collegamento da remoto a causa delle disposizioni per limitare la pandemia da Covid-19: Massimo De Luca interverrà dagli studi Rai di Milano, mentre Domenico Marocchino dal Museo Rai di Torino.

Le anticipazioni della puntata di Dribbling

Le vecchie interviste, la tristezza espressa da tutto il mondo attraverso i social media, e i volti, a Napoli e in Argentina, di chi aveva trovato nel talento straordinario di Maradona uno spiraglio di felicità saranno la spina dorsale della puntata, che avrà il suo punto d’arrivo nel reportage degli inviati in una Napoli stordita e addolorata, con la guida e le parole di chi gli aveva dedicato una canzone: Edoardo Bennato.

Nella scaletta della trasmissione anche la nona giornata di serie A, che prevede come match di primo piano Napoli-Roma, domenica alle 20.45, e un sabato aperto da Sassuolo-Inter, che precede Benevento – Juventus e Atalanta – Verona.

In conclusione, l’in bocca al lupo alla Nazionale Italiana di Calcio Femminile che si prepara alla partita più importante dell’anno affrontando in trasferta la Danimarca per la qualificazione all’Europeo, con un’intervista ad Alia Guagni.

Foto | Ufficio Stampa Rai