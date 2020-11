Domenica in famiglia con Manuela Moreno e Barbara Chiappini

Altra domenica con Uno mattina in famiglia domani al via alle 6.30 su Rai 1 con Monica setta e Tiberio Timperi reduci dai grandi ascolti dello scorso week end quando hanno toccato il 24 per cento di share.

Domani tra ospiti della rubrica “Obiettivo genitori ” Barbara Chiappini, ex miss e conduttrice TV oggi concentrata soprattutto sul ruolo di mamma.

Nello spazio ” TV perché si” invece ci sarà la giornalista del tg 2 Manuela Moreno che con il suo tg2 post porta a casa ottimi riscontri di share.

Nei giorni scorsi si era parlato della Moreno come possibile volto del nuovo prime time politico di rai 2 ma la voce racconta ai piani alti di viale Mazzini non ha trovato conferme. Sempre domani doppio spazio di attualita con Tiberio Timperi e le tradizionali rubriche del professore Sabatini e di Gianni Ippoliti.

A proposito della rassegna stampa di Ippoliti questa settimana la coppia Timperi-Setta si scoppia. Ieri con Gianni c’era Tiberio e oggi ci sarà Monica. Il tutto per rendere sempre più appetibile uno spazio che già piace molto al pubblico. La forza di Ino mattina in famiglia si conferma il grande lavoro di gruppo con la regia di Marco Aprea che firma il programma.

Appuntamento alle 6.30 domani, si parte con l’economia affidata come tutte le domeniche a Monica Setta, alle spalle anni di giornalismo economico e finanziario. Insieme a Monica ci sarà la firma del Fatto quotidiano Patrizia de Robertis.