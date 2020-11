Renato Zero ospite d’eccezione a “Domenica In”

La dodicesima puntata di “Domenica In”, in onda domenica 29 novembre su Rai1 alle 14.00, si aprirà con un ampio spazio dedicato a Renato Zero che interverrà in studio per presentare il suo ultimo album ‘ZEROSETTANTA – Volume 1’, che chiude la trilogia, dopo i primi due album pubblicati il 30 settembre ed il 30 ottobre.

Renato Zero si esibirà, tra canzoni inedite e grandi successi, ripercorrendo insieme a Mara Venier, le tappe più belle e importanti della sua straordinaria carriera artistica.

Gli altri ospiti della puntata

Sarà poi la volta di Alessandra Mussolini, terza classificata alla 15ma edizione di “Ballando con le stelle”, che si racconterà tra carriera e vita privata, ripercorrendo le tante emozioni che ha vissuto durante la sua partecipazione allo show di Rai1 condotto con successo da Milly Carlucci.

Per lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica, il Professor Francesco Le Foche, immunologo clinico, interverrà in studio per presentare il suo libro “Sì, andrà tutto bene”, presente anche la giornalista Rai Giovanna Botteri, mentre in collegamento interverranno Giovanna Ralli e Ornella Vanoni, recentemente colpita da ‘Covid-19’.

A conclusione della settimana dedicata alla ‘Campagna di sensibilizzazione contro la Violenza sulle Donne’, interverrà in studio il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Enzo Gragnagniello si esibirà con il brano ‘Donna’, scritto per Mia Martini nel 1989 e dedicato a tutte le donne.