Domani Lidia Schillaci vincitrice di Tale e quale show a Uno mattina in famiglia

Sarà un’altra domenica ricca di ospiti e temi quella che Tiberio Timperi e Monica Setta si preparano a condurre domani a partire dalle 6.30 su Rai1.

Campioni di share nelle scorse settimane, Monica e Tiberio domani avranno in studio la vincitrice di Tale e quale show Lidia Schillaci.

Non solo, nello spazio dedicato alla TV ci saranno anche Rossella Erra direttamente da Ballando con le stelle (si commenterà la finale di stasera) e il direttore di Vero Rossella Rasulo. In apertura di puntata come ogni domenica l’economia affidata a Monica Setta che ci racconterà tutte le novità della finanziaria discutendone con il direttore di Economy Sergio Luciano. Nello spazio genitori figli, si parla invece dell’importanza di stare in gruppo per gli adolescenti. Non mancheranno le tradizionali rubriche da quella seguitissima del grande Gianni Ippoliti al Pronto soccorso linguistico del professor Sabatini. Immancabili infine le previsioni del tempo del colonnello Francesco Laurenzi. Uno mattina in famiglia è un programma di Michele Guardì con la regia di Marco Aprea che è anche autore.