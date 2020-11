Chiusura col botto per la puntata finale di Doc Nelle tue mani

Su Rai 1 DOC Nelle tue mani chiude in bellezza. L’ultima puntata, ha registrato un netto di 8.510.000 telespettatori, con uno share 30,85%.

Continua a brillare la serie che vede protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti. La serie è liberamente ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni che, risvegliatosi da un coma dovuto a un incidente stradale avvenuto il 31 maggio 2013 che gli ha causato lesioni cerebrali, ha perso la memoria legata ai 12 anni precedenti all’accaduto

Serie che continuerà con la terza edizione, così come anticipato da Sara Lazzaro giorni fa nell’intervista a Lifestyleblog.it. L’attrice, che veste i panni di Agnese, ha risposto così alla domanda in merito a una possibile evoluzione del suo personaggio.

Non ho idea di come potrà evolvere il personaggio di Agnese, ma sono molto curiosa! So che gli sceneggiatori sono già all’opera.