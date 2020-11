Detto Fatto: la puntata del 20 novembre

La settimana di “Detto Fatto”, si chiude venerdì 20 novembre, con un’ospite d’eccezione.

Si tratta di Cristina D’Avena, che sarà la protagonista della rubrica “A tu per tu(torial)”, durante la quale sarà intervistata da Bianca Guaccero e sarà anche alle prese con un tutorial.

Nel corso della puntata, in onda dalle 14.55 su Rai2, tante rubriche e tutorial in compagnia della Guaccero e del cast del programma, composto da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi, tra cui la quarta e ultima sfida a tema cucina e “Caccia al tutor”, il contest per aspiranti tutor di “Detto Fatto”, che avrà anche questa settimana come giudice Ilario Vinciguerra.