Come si scarica musica da YouTube a MP3?

Internet è un posto incredibile per ascoltare musica. Qualora siate alla ricerca di musica da sottofondo o qualcosa di più carico, troverai sicuramente la musica giusta per ogni momento magico.

E anche se sia improbabile che rimarrai a corto di musica da ascoltare online, a volte potresti ritrovarti senza accesso ad Internet. Ed è proprio in questi momenti che vorrai ascoltare un po’ della tua musica preferita.

La buona notizia è che ci sono servizi gratuiti che ti permettono di scaricare musica da YouTube. Ad esempio, puoi utilizzare MP3Studio.

È legale scaricare musica da YouTube?

Scaricare musica da YouTube è, al momento, un’area grigia. Il motivo è che YouTube non concede l’autorizzazione ai suoi utenti di scaricare musica direttamente dalla sua piattaforma. Detto questo, se utilizzi la musica che hai scaricato solo per motivi personali, non starai infrangendo nessun termine di servizio né copyright.

Il motivo principale per cui la piattaforma è contraria al download della musica è che genera un guadagno attraverso le pubblicità che trasmettono ogni qualvolta stai ascoltando musica online. Quindi se dovessi decidere di scaricare la musica, non vedresti più nessuna di quella pubblicità.

Riassumendo: non è contro la legge scaricare musica da YouTube a condizione che la si utilizzi soltanto per motivi personali. Inoltre, non è contro la legge provare ad evitare pubblicità fastidiose. Quindi se vuoi scaricare musica dal suo sito ed ascoltarla in un secondo momento, quando non sei connesso ad Internet, non dovrebbe essere un problema.

Tuttavia, questo significa che non potrai condividere la musica scaricata online su altri siti o modificarla in qualsiasi modo per rivendicarne i diritti d’autore. Se lo fai, diventa violazione di copyright.

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di MP3Studio?

In parole povere, MP3Studio è un’app gratuita che ti permette di scaricare musica direttamente da YouTube sul tuo dispositivo mobile o sul tuo pc. È velocissima, facile, e senza interruzioni! Le seguenti caratteristiche sono solo alcuni dei vantaggi che questo strumento gratuito ti offre:

Non hai bisogno di alcuna competenza tecnica.

Non hai bisogno di scaricare e installare alcun software o plug-in extra.

L’interfaccia è veramente facile da capire e da utilizzare.

Non devi compilare nessun modulo di registrazione.

Puoi scaricare fino a 99 tracce contemporaneamente in background mentre continui a navigare il web.

La velocità di download è impressionante.

Puoi ascoltare la musica online prima di scaricarla sul tuo dispositivo mobile o sul tuo PC.

È completamente gratuito (nessuna tariffa nascosta).

Utilizzare MP3Studio per scaricare musica da Internet sul tuo telefono o PC

Utilizzando MP3Studio, puoi scaricare musica da Internet sul tuo telefono o sul tuo PC in soli pochi semplici passi. Ecco le istruzioni:

Cerca su YouTube la musica che desideri scaricare sul tuo dispositivo Quando l’hai trovata, copia il link della canzone Incolla l’URL della canzone nel campo richiesto nell’app Seleziona il formato file a cui desideri convertirla Clicca su “Converti” Tutto quello che devi fare adesso è aspettare che il processo venga completato

Non può essere così facile, vero?

Anche se ci sono tanti downloader YouTube che dicono di essere facili da utilizzare, MP3Studio offre più opzioni. È un’app incredibile e facile da utilizzare se vuoi ascoltare la tua musica preferita quando non hai accesso ad Internet.