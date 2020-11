Ci vorrebbero più Fedez…Ecco perchè!

In questo 2020 segnato dall’emergenza Covid-19, il nostro paese è stato messo a dura prova.

In particolare il mondo dello spettacolo, ormai in ginocchio per la cancellazione di eventi, spettacoli e concerti che hanno penalizzato non soltanto gli artisti, ma anche tutte le figure che ruotano intorno a questo settore. Pensiamo ai live club, i teatri, set e produzioni indipendenti e gli spazi dedicati allo spettacolo che da maggio a oggi hanno chiuso.

Tantissime famiglie e persone in difficoltà.

Proprio il rapper, di recente, aveva evidenziato questo problema attraverso le sue instagram stories, preoccupandosi per tutte quelle persone ormai ferme da mesi.

Nei giorni scorsi, invece, si è data vita (insieme ad altri artisti) a SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo, un fondo nato con il chiaro intento di aiutare i lavoratori dello spettacolo in difficoltà.

E i primi risultati già si vedono… Una lodevole iniziativa, senza dubbio, mirata a venire incontro a chi è in difficoltà in questo momento.

Fedez che si è fatto promotore con questo gesto non da tutti. Spesso criticato e preso di mira dagli haters (ingiustamente) sui social, il rapper dimostra di essere una persona dal cuore d’oro.

Chiara Ferragni e Fedez – foto instagram

Ma non è stata l’unica iniziativa lanciata. Ricordate a marzo in piena emergenza coronavirus? Insieme a sua moglie Chiara Ferragni sono stati raccolti quasi 4 milioni di euro per allestire una terapia intensiva da campo.

Insomma, fatti concreti e subito. Ecco perché ci vorrebbero più Fedez. Meno parole e promesse, ma azioni e gesti in un mondo che ha bisogno di esempi e modelli da seguire.

Ricordiamo che si può donare con:

bonifico bancario intestato a Fondazione Cesvi

IBAN: IT 49 H 03069 09606 100000000060.

Oppure online su: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/scena-unita