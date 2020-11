Glenn Close e Ron Howard a “Che Tempo Che Fa”

Le icone del cinema mondiale Glenn Close e Ron Howard saranno ospiti a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 22 novembre alle 20 su Rai3.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Il regista premio Oscar ha diretto il nuovo film “Elegia americana” con protagonista Glenn Close insieme ad Amy Adams e Gabriel Basso. Il film è basato sull’omonimo bestseller di J.D. Vance, n.1 del New York Times, che, attraverso il confronto di tre generazioni differenti di una famiglia, racconta l’anima dell’America più profonda. Nella sua straordinaria carriera lunga oltre 45 anni, Glenn Close ha vinto 3 Emmy Awards, 3 Tony Awards, 3 Golden Globe Awards, un Critics’ Choice Award e ha ricevuto 7 nomination agli Oscar. Il suo nome è stato inserito sia nella prestigiosa American Theatre Hall of Fame che nella celebre Hollywood Walk of Fame. Ron Howard ha ottenuto importanti riconoscimenti sia come attore che come regista: due premi Oscar (Miglior film e Miglior regia per “A Beautiful Mind”), un Golden Globe, 2 Emmy Awards e un Grammy Award.