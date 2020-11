I vantaggi per i grandi giocatori nei casino per VIP

Il Vip casino è uno strumento molto usato dai casinò online legali per fidelizzare i propri giocatori. Si tratta di una buona opportunità per chi si iscrive a un casinò online e pratica il gioco con una certa costanza.

Tutti i nuovi iscritti a un casino online vengono accolti con bonus di benvenuto, che possono essere gratis o sul deposito. Ma la maggior parte dei casinò dedica una serie di promozioni anche ai giocatori già iscritti. In questo modo i casinò si assicurano una certa fedeltà e chi gioca ottiene premi e riconoscimenti.

I club di giocatori e i vip casino sono un modo per far sentire speciali i giocatori. Farne parte comporterà una serie di vantaggi e premi che renderanno l’esperienza sempre più soddisfacente.

Come entrare in un vip casino

Se le parole VIP casino ti fanno pensare a scene da film con lussuose sale da gioco riservate a giocatori importanti non sei fuori strada. Infatti alla base del concetto di Vip casino vi è l’idea di creare una zona del casinò riservata ai giocatori più importanti. Cosa rende un giocatore importante per il casinò? Non serve essere una star di Hollywood o vincere il Grande Fratello VIP per essere considerato un VIP. Basta essere un giocatore con un discreto budget a disposizione.

Molti casinò ammettono potenzialmente tutti i giocatori nel club vip, con il sistema della raccolta punti. I punti si accumulano giocando, e ci sarà dunque una selezione naturale e automatica. Infatti chi gioca poco e saltuariamente, non scalerà i livelli previsti per ottenere i vantaggi collegati.

Altri siti attuano una politica diversa. Team dedicati selezionano i giocatori adatti a entrare nel club esclusivo e li invitano a farlo. Su altri siti ancora i giocatori con un certo budget da dedicare al gioco possono scegliere volontariamente se entrare nel club VIP.

I vantaggi del Vip Casino

Come avrai intuito a questo punto, far parte del VIP casino richiede di essere un giocatore costante con una certa somma da dedicare al gioco. La contropartita consiste in una serie di vantaggi che possiamo riassumere in tre categorie:

Esperienza online migliore : assistenza dedicata, offerte personalizzate, servizi più rapidi, aree e giochi riservati

: assistenza dedicata, offerte personalizzate, servizi più rapidi, aree e giochi riservati Bonus : promozioni tagliate su misura, bonus extra, giocate gratis

: promozioni tagliate su misura, bonus extra, giocate gratis Premi reali: biglietti per eventi sportivi o spettacoli, esperienze di lusso, cene, viaggi etc.

Dunque far parte di un casino vip da un lato migliora l’esperienza complessiva di gioco sulla piattaforma online. Dall’altro fa guadagnare premi che travalicano il gioco a distanza e vengono riscossi nella vita reale.

Scegliere il casinò in base al Vip Casino

Raramente al momento dell’iscrizione si bada all’offerta dei club e dei vip casino. Probabilmente chi sceglie un sito a cui iscriversi lo fa sulla base del bonus di benvenuto e dell’offerta di giochi.

Se ami il gioco d’azzardo e lo pratichi con una certa costanza, è bene dedicare un po’ di tempo alle offerte VIP. Ossia ai vantaggi riservati ai giocatori come te nel lungo periodo. I welcome bonus abbagliano con regali gratis, ma i vip casino ti garantiscono coccole e trattamenti esclusivi per tutta la tua vita da giocatore.

Valutare la tua tipologia di gioco è fondamentale per capire se un casinò ha un club adatto a te. Ad esempio molti siti offrono casino VIP riservati ai giocatori di poker. Altri favoriscono l’avanzamento di livello a chi si dedica principalmente alle slot machine.

Prendere in considerazione il casinò VIP già al momento dell’iscrizione ti permetterà di instaurare un rapporto speciale con il tuo operatore. In questo modo le tue attività di gioco saranno più soddisfacenti, e sarai parte di un qualcosa di esclusivo tagliato su misura per te.

Gioca da VIP ma responsabilmente

I casino Vip riservano i propri trattamenti esclusivi ai giocatori forti. Avere un discreto budget a disposizione da dedicare al gioco non vuol dire giocare in modo irresponsabile.

I casino online AAMS promuovono il gioco responsabile e praticato consapevolmente. Quindi anche se sei parte di un vip club ricorda sempre di vivere il gioco come un divertimento, e fissare dei limiti adatti al tuo budget.