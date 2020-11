ll Calendario dell’Avvento 2020 per cani e per gatti

Lily’s Kitchen, il pluripremiato produttore britannico di delizioso cibo naturale per pet, annuncia la linea in edizione limitata Christmas Spectacular 2020. Come tutti sappiamo, cani e gatti sono parte della famiglia e la linea natalizia di Lily’s Kitchen comprende esclusivi snack e pasti in grado di garantire ai quattro zampe tutta l’attenzione e l’amore che meritano nel corso delle festività.

Per tutto Dicembre, i nostri amici pelosi potranno gustarsi i biscottini delle feste del Calendario dell’Avvento a loro dedicato: offre ogni giorno deliziosi snack Lily’s Kitchen, che ci aiuteranno anche a creare adorabili post sull’account personale del pet su Instagram.

Per il giorno di Natale ci sarà poi un posto a tavola anche per il pet di casa, che potrà gustarsi i deliziosi Three Bird Feast per cane o Turkey and Ham Pâté per gatto, prima di spronfondare sul divano dopo il lauto pranzo. E per l’Epifania, quando i genitori umani si contenderanno cioccolatini e dolcetti ricevuti in regalo, i cani potranno mettere le loro zampe sulla Proper Treats Gift box, per la prima volta disponibile quest’anno anche in Italia.

Le deliziose ricette della linea natalizia sono cucinate con ingredienti naturali e pensate per garantire che i pet abbiano tutte le cose buone che gli occorrono per giocare “a riporta”, dare la caccia ai topi e riprendersi dall’allegro caos delle feste.

Realizzati con carne fresca, appetitose verdure ed erbe salutari, tutti gli snack sono cotti al forno e a basso tenore di grassi, così da assicurare agli amici a quattro zampe un’alimentazione equilibrata.

La linea Christmas Spectacular è in vendita presso i migliori pet shop italiani.

‘Christmas Spectacular Proper Treats Gift Box’ per cani, 150g, Prezzo al pubblico: 6,99 euroI cani saranno davvero al settimo cielo quando riceveranno questa confezione regalo tutta per loro con tre varietà di gustosi biscottini: Christmas Turkey Bites in edizione limitata, Beef Mini Burgers e Duck & Venison Sausages. Selezionati dalla gamma dei premietti naturali per cani di Lily’s Kitchen, tutti i biscottini sono ricchi di carne e di ingredienti sani.

‘Calendario dell’Avvento Christmas Spectacular’ per gatti, Prezzo al pubblico: 12,49 euroÈ un regalo festoso e divertente per fare il conto alla rovescia fino a Natale assieme al proprio gatto nel modo più divertente. Questo Calendario dell’Avvento disegnato a mano ci proietta in una rappresentazione del Natale piena di allegria e birichinate. Ciascuna finestrella del teatro è generosamente riempita con salutari e naturali biscottini di Lily’s Kitchen. Anche i mici più difficili non vedranno l’ora di divorare i due gustosi tipi di snack, pollo con fegatini e tacchino con mirtilli rossi.

‘Calendario dell’Avvento Christmas Spectacular’ per cani, Prezzo al pubblico: 12,49 euroQuesto Calendario dell’Avvento è un favoloso regalo in grado di rendere più divertente l’attesa del Natale ai propri cani, con ciò che amano di più, i premietti. Grazie a un cast composto dai biscottini più apprezzati, Rise & Shines, Training Treats e Bedtime Biscuits, nessun cane potrà resistere a vedere cosa si nasconde in questo gustoso teatro.

‘Christmas Spectacular Three Bird Feast for Dogs’ 400g, Prezzo al pubblico: 3,58 euroBenvenuti all’evento (e portata) principale dello spettacolo natalizio! Servendo questa particolare ricetta ricca di ingredienti naturali e deliziosi, che riempirà i cani di gioia, si farà vivere anche a loro l’allegria dei pranzi delle feste in famiglia. Preparata con tacchino, anatra e oca, insieme a mirtilli rossi e pastinaca, garantirà recensioni entusiastiche da parte dei membri scodinzolanti della famiglia.

‘Christmas Spectacular Turkey & Ham Pâté Feast’ per gatti (vaschetta), 85g, Prezzo al pubblico: 1,28 euroUn piatto naturalmente delizioso per far gustare ai mici una cena di Natale tutta per loro. Tra i protagonisti di questa spettacolare ricetta si ricordano il tacchino fresco, invitante prosciutto e succosi mirtilli rossi, che non faranno più smettere I gatti di fare le fusa!