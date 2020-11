L’emergenza sanitaria a “Buongiorno Benessere”

“Buongiorno Benessere”, continua ad occuparsi con Vira Carbone dell’emergenza sanitaria con cui il mondo intero sta facendo i conti da mesi e che nelle ultime settimane è tornata a fare paura, su Rai1 sabato 28 novembre alle 10.25.

L’apertura è dedicata al vaccino anti Covid al quale stanno lavorando in tutto il mondo diversi gruppi farmaceutici. Con il professor Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, il punto a che punto è la sperimentazione? Quando sarà disponibile? Per chi? A quali costi?

E ancora uno spazio dedicato alle informazioni pratiche da sapere nel caso in cui, in casa, in famiglia, c’è la presenza di un parente positivo: quando informare l’autorità sanitaria; quale assistenza chiedere; come dispensare le prime cure e come proteggere dal contagio gli altri componenti del nucleo familiare.

Si analizzeranno le relazioni tra il virus e l’apparato digerente che, in alcuni pazienti, si è rivelato l’insieme di organi più sensibile al contagio.

Infine gli interventi di specialisti come il professor Franceschi, ortopedico dell’ospedale San Pietro di Roma (il primo soccorso dopo cadute accidentali in casa); e il professor Giulio Maira, neurochirurgo dell’ospedale Humanitas di Milano (come riconoscere e tenere sotto controllo un aneurisma).

Non mancherà uno spazio dedicato alle cose buone e che aiutano a stare meglio. Dietro ai fornelli, lo chef Alessandro Circiello, e i servizi degli inviati sul territorio.