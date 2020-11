Il black friday dell’usato: i prodotti più cercati online

A pochi giorni dall’inizio della settimana regina incontrastata dello shopping online, dove Black Friday e Cyber Monday come ogni anno terranno gli italiani incollati a smartphone e pc, Subito, piattaforma n.1 in Italia per vendere e comprare con oltre 13 milioni di utenti unici mensili*, fa il punto sulle tendenze di acquisto degli italiani, che hanno iniziato a muoversi in anticipo anche sulla piattaforma, facendo registrare una crescita a doppia cifra sul mese precedente** nella categoria Elettronica sia in termini di visite (+14%) che di annunci pubblicati (+11%).

In un anno dominato dall’incertezza, anche il Black Friday sembra avere caratteristiche nuove. Il Black Friday del 2020 è differente, parte in grande anticipo e trova la sua massima espressione totalmente online. E per la prima volta, in quest’anno così diverso, anche l’usato sembra essere una valida opzione per gli appassionati di tecnologia, non solo per vendere il modello precedente per poter “fare cassa” e acquistare l’ultima novità grazie alle molte offerte dei canali tradizionali, ma anche e soprattutto come canale di acquisto complementare, dove trovare offerte valide tutti i giorni e non per questo meno rilevanti durante il Black Friday.

TOP 10 RICERCHE IN ELETTRONICA

Ma cosa stanno cercando gli italiani su Subito? Nell’ultimo mese ci sono state oltre 10 milioni di ricerche solo nella categoria Elettronica, con un incremento di traffico importante non solo rispetto al mese precedente, ma anche anno su anno (+10%). Una crescita che si riflette nelle sottocategorie specifiche, e in particolare Console e Videogiochi (+19%), Informatica (+18%), Audio/Video (+14%) e Telefonia (+12%).

TOP 10 ELETTRONICA 1 PlayStation 4 2 iPhone 3 iPhone 11 4 iPhone X 5 iPhone 11 Pro 6 Samsung 7 iPad 8 TV 9 MacBook 10 Apple Watch

Cominciando da Elettronica in generale, al primo posto troviamo PlayStation 4 (+41% mese su mese), a conferma del trend che vede l’ingresso di nuovi modelli sul mercato spingere quelli precedenti, che vengono ricercati nella speranza di trovare un buon affare. Un’evidenza che trova sostanza se si guarda anche alle posizioni successive, con iPhone (+10%) e ben tre modelli specifici a tenere banco nelle prime cinque posizioni, tra cui iPhone 11 (+37%), iPhone X (+26%) e iPhone 11 Pro (+56%), tra gli ultimi a essere usciti sul mercato e quindi tra i primi a essere ricercati dopo l’uscita del più recente iPhone 12. Che compare a sua volta nelle ricerche e che è presente in piattaforma con oltre 780 annunci, posizionandosi al 19° posto per numero di ricerche.

Nei primi dieci posti troviamo poi ricerche più generiche legate a marche come Samsung (+8%) o a sottocategorie di prodotto come la TV (+27%), oltre ad altri prodotti appartenenti al mondo Apple come iPad (+18%), MacBook (+36%) e Apple Watch, forse spinti da quella necessità di dotarsi di alcuni strumenti utili alla nuova normalità che ci fa vivere molto la casa e che possono tornare utili per la didattica a distanza, per il lavoro da casa o per tenersi in forma.

TOP 10 PER SOTTOCATEGORIA

TOP 10 INFORMATICA 1 MacBook 2 iPad 3 Notebook 4 Tablet 5 PC portatile 6 Computer 7 iMac 8 PC gaming 9 Monitor 10 PC

TOP 10 VIDEOGIOCHI 1 PlayStation 4 2 Fifa 21 3 Xbox One 4 Giochi PS4 5 PS4 Pro 6 Xbox 7 PS3 8 Nintendo 9 Wii 10 PlayStation

TOP TELEFONIA 1 iPhone 2 iPhone 11 3 iPhone X 4 iPhone 11 Pro 5 Samsung 6 iPhone 8 7 iPhone XS 8 Apple Watch 9 iPhone 11 Pro Max 10 Xiaomi

TOP AUDIO/VIDEO 1 TV 2 Amplificatore 3 Diffusori 4 Bose 5 Giradischi 6 Smart TV 7 Casse 8 Soundbar 9 Stereo 10 Lettore CD

Entrando nel dettaglio dei prodotti più ricercati per sottocategoria, troviamo molte conferme di quanto già evidenziato nella top 10 Elettronica.

In Telefonia la fa da padrone Apple con i suoi modelli di iPhone, che occupa ben 8 posizioni su 10, lasciando spazio solo ai brand Samsung (5°) e, forse a sorpresa, Xiaomi (10°).

Per l’Informatica si confermano le ricerche di computer soprattutto portatili, oltre che di monitor sia classici sia dedicati al mondo del gaming, così come i tablet.

Andando a guardare i Videogiochi anche qui si conferma la prima posizione della PlayStation 4 insieme alla ricerca di giochi dedicati e della versione Pro. Interessante la presenza in seconda posizione di Fifa 21, che registra +288% di ricerche e oltre 500 annunci, che evidenzia ancora una volta come Subito possa essere una fonte di offerte interessanti anche su prodotti molto recenti. Seguono poi in classifica Xbox (+36%), Nintendo (+13%) e Wii (+36%), che insieme alla PS4 vanno a confermare il trend delle console come un must-have di una vera e propria passione o per nuovi utilizzi nati dal periodo attuale come il fenomeno del fitness in casa, che grazie a questi prodotti permette di unire divertimento e benessere.

Passione evidenziata anche nel mondo dell’Audio/Video, dove il tempo vissuto in casa sembra aver fatto ritrovare l’interesse per il vintage, con il ritorno dei giradischi (+21%), dello stereo (+8%) e del lettore CD (+22%), così come la voglia di dotarsi di strumenti in grado di amplificare le esperienze vissute in casa, come diffusori (+10%), amplificatori (+22%), casse (+17%) e soundbar (+35%), con una preferenza per la marca Bose che supera la JBL, che si posiziona appena fuori classifica, ma registra un incremento di ricerche maggiore (14% vs 7%).

* Fonte Audiweb Total Digital Audience 2019

** ricerche effettuate su Subito tra il 10 ottobre e il 10 novembre