Antonio Marino, terzo 100 consecutivo a All Together Now

Terzo 100 consecutivo per Antonio Marino a All Together Now, nella puntata andata in onda ieri sera (18 novembre 2020)su Canale 5.

Con un’interpretazione personale e passionale, una vocalità centrata e ricca di sfumature, Marino si riconferma uno dei personaggi di spicco di questa edizione.

Con “Accetto miracoli” di Tiziano Ferro, Marino ha riconfermato le sue ormai indubbie doti canore. Ma non solo: questa volta ha cambiato marcia ed è arrivato come un treno al cuore di tutti, in un crescendo vocale ed emotivo che culmina in un graffio che fa vibrare il MURO di All Together Now.

Arrivato al suo terzo talent, con una maturità artistica che lo vede oggettivamente più a fuoco rispetto agli altri concorrenti, Antonio Marino puntata dopo puntata si avvicina sempre di più alla vittoria.

Che sia la volta buona? Non ci resta che continuare a seguire All Together Now per scoprirlo.