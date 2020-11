Andrea Delogu:“Ho ricevuto minacce di morte”

Nella quinta puntata di “Fake – La Fabbrica delle notizie” andata in onda sul Nove mercoledì 25 novembre alle 22:45, la conduttrice radio e tv e scrittrice, Andrea Delogu è intervenuta sul tema dell’estorsione di foto e video privati destinati ad una diffusione sul web, un fenomeno che purtroppo dilaga e che comporta spesso conseguenze irreversibili. “Andrea ti faccio una domanda personale, se vuoi non mi rispondi: tu sei mai stata potenziale vittima di estorsione di foto o di video, ti sei mai immedesimata in queste storie?” chiede la Petrini.

“Mi sono molto immedesimata” risponde Delogu, che continua “ci sono alcuni gruppi Facebook o in giro per i social dove vengono raccolte le tue foto dove sei in costume e che hai postato su Instagram o uscite sui giornali. Sotto queste foto vengono lasciati dei commenti che riguardano il tuo corpo, la tua vita”.

E ancora Delogu “Si immaginano delle cose di una violenza inenarrabile su di te, questo ti fa venire la pelle d’oca“.

La conduttrice conclude il suo intervento ammettendo: “Ho anche ricevuto delle minacce di morte, sempre in questo contesto sessuale. Tu non sei più una persona sei semplicemente un oggetto e questa cosa fa paura, non c’è un’altra parola per descriverla“.