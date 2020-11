AmaSanremo, la quinta ed ultima coppia di finalisti di Sanremo Giovani

Nel quinto ed ultimo appuntamento di AmaSanremo, il talent andato in onda giovedì 26 novembre, su Rai1 e Rai Radio2, dalla Sala B di via Asiago, hanno superato il turno Folcast e Davide Shorty, che si aggiungono ai vincitori delle quattro puntate precedenti, M.e.r.l.o.t., Wrongonyou, Greta Zuccoli, Le Larve, Gaudiano, Avincola e Hu.

Folcast e Davide Shorty sono stati i due artisti che hanno ricevuto il punteggio più alto (al terzo e quarto posto rispettivamente Galea e Alioth) dopo la somma dei voti attribuiti dalla Giuria Televisiva composta da Beatrice Venezi, Morgan, Piero Pelù e Luca Barbarossa, dal Televoto e dalla Commissione Musicale che invece era composta dal direttore artistico del Festival Amadeus, Claudio Fasulo, Leonardo De Amicis, Massimo Martelli e Gian Marco Mazzi.

Cast completo per Sanremo Giovani, la prima serata di Rai1, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo il 17 dicembre, in cui saranno selezionati gli 8 artisti che poi entreranno a far parte della categoria Nuove Proposte. E sempre il 17 saranno anche svelati i nomi dei Big che parteciperanno a Sanremo 71.