Alessia Ventura, la star di Drive Up

Prosegue con successo l’edizione 2020 di Drive Up, che vede brillare la stella di Alessia Ventura.

Ogni sabato, dalle 13.40, appuntamento con il magazine di motori di Italia 1 che ci guida tra supercar e auto da sogno, con approfondimenti sui modelli più recenti e anticipazioni sulle novità di mercato.

Alla conduzione del programma, realizzato in collaborazione con Quattroruote, Dj Ringo.

E tra le inviate non poteva che spiccare la Ventura. Che si contraddistingue non soltanto per la bella presenza, ma anche per la bravura e la professionalità che da tempo sono note ai telespettatori italiane.

Nella puntata di sabato 28 novembre 2020, Alessia Ventura, la donna green del programma, finirà proprio dentro a un vivaio… ma con che automobile?

Alessia Ventura – Foto Facebook Drive Up

Nel frattempo la Ventura si gode questa bella esperienza televisiva confermandosi per le sue qualità. Con l’auspicio di rivederla quanto prima con un ruolo ed un programma da protagonista principale.