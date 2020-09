Xbox Series X: cosa aspettarsi dalla console Microsoft

Il conto alla rovescia per il lancio di Xbox Series X, la nuovissima console next-gen Microsoft, si fa sempre più pressante. Per quanto le sue capacità tecniche siano note al pubblico, infatti, sono diversi i dubbi in merito alla qualità dello streaming e della registrazione video, parametri fondamentali per ogni gamer che si rispetti.

Le caratteristiche di Xbox Series X

Per fare chiarezza sulla questione, la casa di Redmond ha divulgato una nuova scheda informativa, che esamina attentamente cosa Xbox Series X è in grado di fare da questo punto di vista. La console top di gamma supporterà uno streaming 4K a 60 FPS, la stessa qualità con cui potranno essere registrate delle clip video dal nostro gameplay.

Chi possiede una Xbox One X avrà notato un salto di qualità rispetto all’attuale generazione di console Microsoft (il limite attuale è registrazione 4K @ 30 FPS): un vantaggio per i content creator che non desiderano spendere più di tanto tempo e risorse in programmi per il miglioramento della qualità delle clip registrate.

Xbox Series X si propone, così facendo, di “dare una spinta” ai big del video streaming affinché investano di più sulle proprie piattaforme: attualmente, infatti, YouTube è l’unica alternativa compatibile con il video streaming 4K a 60 FPS. Twitch, pur essendo particolarmente amata dai game streamer, è ancora ferma ai 1080p a 60 FPS.

Rimane infine una domanda ricorrente a cui rispondere: è meglio Xbox Series X o Playstation 5? Chiaramente, la battaglia si giocherà sul fronte delle esclusive, ben oltre la “semplice” potenza delle due console. Sulla carta, Series X sembra essere più efficiente (52 unità computazionali di tipo RDNA 2 contro le 36 di PS5, e 12.16 teraflops di performance contro 10.28), ma la frequenza di funzionamento e l’ottimizzazione dell’hardware Sony potrebbero riservare sorprese.

L’appuntamento per il lancio ufficiale della nuova Xbox è previsto per il 10 Novembre: ci aspetta un inverno ricco di comparazioni tra i due sistemi di gioco, assieme al lancio di nuove esclusive e titoli bestseller rimasterizzati appositamente per le next-gen.