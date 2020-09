Venezia 77: premio Mercurio d’argento a Federico Savina

Assegnato un nuovo riconoscimento all’interno della 77 Mostra d’arte cinematografica di Venezia: il premio Mercurio d’Argento alla Carriera è stato conferito oggi a Federico Savina, con il patrocinio di ACMF (associazione compositori musica per film di Roma) e del Comune di Massa, il Mercurio d’Argento è un neo Festival dedicato alla Musica per l Immagine con sede a Massa e Marina di Massa.

Il premio (opera in bronzo e argento delle Fonderie Massimo Del Chiaro) è stato consegnato dal Patron Stefano De Martino (già autore del Premio Lunezia) con la seguente motivazione :



“Federico Savina ha attraversato la storia recente del Cinema e della musica leggera italiana apportando sempre con ingegno, fantasia, e dedizione il proprio stile ed un sound che sono parte integrante di quella stessa storia.Ha impresso la propria cifra in incisioni ormai mitiche regalandoci oggetti sonori iconici come l’armonica a bocca di “C’era una volta il west” o i riverberi utilizzati dal M° Lavagnino. Di fatto contribuendo alla costruzione dell’immaginario dell’età dell’oro del cinema italiano che ancora oggi riverbera nel mondo.Il suo lavoro a fianco di Maestri come Nino Rota, Ennio Morricone, Carlo Savina, Carlo Rustichelli, restano come pietre miliari del Cinema trascendendo i confini della fonia per trovare posto nel più ampio orizzonte della cultura italiana tout court contribuendo in maniera insostituibile e personalissima come un artista all’incisione del suono di un’epoca nella storia”