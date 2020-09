Nuova edizione di Tu si que Vales: dal 12 settembre

Domani, sabato 12 settembre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova edizione di “Tu Si Que Vales”.

Ospite in studio il cantautore Irama, che presenta sul palco un medley di Mediterranea e Crepe, il nuovo singolo dell’omonimo album gia’ al n°1 della classifica di vendita.

Tu si que vales: l’edizione 2020

Molti i performer in gara, chiunque puo’ partecipare al programma per mettere in gioco il proprio talento, senza limiti di età (i partecipanti possono avere da 0 a 99 anni) o di provenienza geografica.

L’obiettivo finale di ogni artista è quello di ottenere consensi sufficienti dalla giuria in modo da poter accedere alle fasi successive della gara e riuscire ad arrivare alla finale.

Tu Si Que Vales è il programma di intrattenimento più amato e piu’ seguito della televisione italiana, riapre i battenti dagli Studi Titanus Elios in Roma per 12 settimane.

Il palco del talent show internazionale ospita anche quest’anno innumerevoli artisti. Tra questi: escapologi, acrobati, funamboli, artisti di strada, giocolieri, mentalisti, cantanti, ballerini, maghi, imitatori, illusionisti, comici, attori, campioni delle piu’ disparate discipline sportive…

Il programma è talmente amato dal pubblico, che Canale5 questa stagione ha chiesto alla produzione 3 puntate in piu’ rispetto alla scorsa edizione. Programma ritenuto una garanzia di successo per il divertimento, l’apprendimento, il patos, l’allegria, la suspence e la spensieratezza che trasmette al pubblico in studio e al pubblico a casa.

Questo avviene anche grazie alla partecipazione di 5 grandi artisti dello spettacolo: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

I giudici di Tu si que vales

La forte sinergia instaurata tra i giudici è una delle armi vincenti di Tu Si Que Vales: loro si mettonoin gioco, scherzano e si fanno coinvolgere nelle performance ma rimangono sempre attenti e rigorosi nel momento in cui devono giudicare un talento, scegliere se l’esibizione “vale” e merita di passare alla fase successiva del programma.

Ciascun membro della giuria ha inoltre la facoltà di prolungare o di diminuire la durata dell’esibizione del performer rispetto ai due minuti concessi dal format toccando la clessidra presente in studio con la loro super bacchetta magica.

Ma se da una parte i grandi talenti proseguono la corsa per la vittoria dall’altra il “manager” della Scuderia Scotti (Gerry)gioca anche un campionato parallelo (che da’ un’altra chance ai non promossi dai

giudici) dove “talenti incompresi” salgono sull’Isola del Talento per esibirsi in esilaranti gag e performance spesso bislacche ma estremamente divertenti che regalano al pubblico momenti di grande ilarità .

I presentatori

A presentare i talenti in gara confermato il trio di conduttori formato da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, campione della Nazionale italiana di rugby e Alessio Sakara, campione del mondo di MMA.

Il programma torna in onda adattandosi alle regole da contenimento COVID-19.