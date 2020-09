Sony Xperia 5 II, manca poco al lancio ufficiale

I fedelissimi del mondo Sony, ormai da molti mesi alla ricerca di novità relative alla gamma di smartphone flagship Xperia, possono finalmente gioire.

Il nuovissimo top di gamma Xperia 5 II sembra proprio essere dietro l’angolo, e secondo le ultime news il debutto avverrà il prossimo 17 settembre, grazie ad un evento live direttamente dal canale YouTube del brand.

Sony Xperia 5 II: le principali novità

Sony Xperia 5 II è decisamente il dispositivo di fascia alta più atteso della casa giapponese, e in queste ultime ore si è svelato in una serie di immagini promozionali che ne evidenziano un look tutto sommato non troppo futuristico (sono assenti notch e sensori visibili) ma di grande impatto a livello hardware.

La multimedialità, infatti, è il grande punto di forza di Sony Xperia 5 II. La fotocamera è costituita da una triple cam posteriore da 12 + 12 + 12 megapixel (angolo di visione 82°, grandangolo e obiettivo tele), mentre il comparto video è affidato ad un software rinnovato per gestire i parametri dei filmati più accuratamente.

Parlando di video, è impossibile lasciarsi sfuggire la presenza di opzioni per registrare in 4K HDR (il frame rate è di 120 FPS), con tanto di stabilizzazione ottica per le riprese più avventurose all’aperto.

Il display è come sempre un cavallo di battaglia per la serie Xperia, ed anche qui non fa eccezione. Abbiamo a disposizione un pannello 6.1″ FHD 21:9 in tecnologia OLED, ad una frequenza di 120 Hz. A supportare la sua efficienza troviamo l’ottimo Snapdragon 865, 8 GB RAM e 128 GB di storage espandibile.

Saranno infine presenti le inevitabili e ben gradite personalizzazioni per connettere Sony Xperia 5 II alla nuova Playstation 5, consentendoci di utilizzare lo smartphone come joypad alternativo e dotato di più opzioni rispetto ai pad tradizionali.

Il tempo che ci separa dal lancio del device è veramente poco: potremo scoprire presto se l’ultimo top di gamma Sony mantiene alte le aspettative su interattività e multimedia, considerate le buone premesse.