Smartwatch Oppo con cassa rotonda e display curvo 3D

Oppo si è costruito una fama negli ultimi anni come produttore di smartphone innovativo. Gli smartphone Oppo sono ora molto richiesti anche in Italia.

Nel frattempo, l’azienda sta espandendo il suo ecosistema di dispositivi intelligenti con nuovi tipi di prodotti, come i dispositivi indossabili e gli occhiali AR .

Il primo smartwatch Oppo , chiamato Oppo Watch , è stato annunciato a marzo di quest’anno.

L’orologio intelligente è stato dotato di un design rettangolare, che ha fatto rapidamente il confronto con un Apple Watch .

Produttori come Samsung e Huawei di solito optano per una cassa dell’orologio rotonda. È possibile che saremo anche in grado di accogliere un simile tipo di smartwatch Oppo nel (prossimo) futuro, secondo le informazioni appena scoperte da LetsGoDigital.

Smartwatch Oppo con schermo rotondo e corona digitale

Nel settembre 2019, Guangdong Oppo Mobile Telecommunications ha depositato un brevetto di design presso il CNIPA (China National Intellectual Property Administration). La documentazione è stata pubblicata oggi, 15 settembre 2020 e mostra 3 diversi tipi di smartwatch.

Il primo design mostra molte somiglianze con il già introdotto Oppo Watch. Questo smartwatch ha un display splendidamente arrotondato e un alloggiamento rettangolare. Numerosi sensori sono integrati nella parte posteriore e le fiancate sono dotate dei necessari pulsanti di controllo.

Il secondo modello mostra molte somiglianze con il primo design. Questa volta, tuttavia, è stato scelto un orologio da polso dal design squadrato. Di conseguenza, la superficie dello schermo è leggermente più piccola rispetto al primo modello. Altrettanto sorprendente è che questo smartwatch Oppo è dotato di un display piatto, invece di un display con bordi curvi. Questo potrebbe essere un modello più economico. I sensori sul retro sembrano essere identici al primo modello.

Il terzo modello (mostrato nelle immagini sopra) è il più controverso, tanto più perché questo design differisce fortemente dall’attuale Oppo Watch. È un orologio di forma rotonda con uno schermo arrotondato su tutti i lati, questo è anche chiamato display curvo 3D. Questo rende l’orologio davvero unico e futuristico. Questo design piacerà probabilmente a molte donne, sebbene sia senza dubbio possibile anche realizzare una versione da uomo interessante, utilizzando diversi tipi di cinturini per orologi.

