Smartphone Samsung Galaxy con display trasparente

Il mese scorso, Samsung ha annunciato una serie di nuovi prodotti. Ma cosa possiamo aspettarci di più dal produttore coreano in futuro? Ecco che Letsgodigital ha svelato alcune possibili novità in merito agli smartphone Samsung.

Ogni tanto si sente parlare di smartphone trasparenti.

Sebbene diversi produttori di smartphone sviluppino questa tecnologia avanzata da decenni, non sono ancora disponibili dispositivi completamente trasparenti. Nel 2018, LetsGoDigital aveva già segnalato uno smartphone Sony con display trasparente bifacciale. La controparte coreana LG ha persino brevettato un telefono pieghevole trasparente . Samsung sembra anche essere impegnata nello sviluppo di un dispositivo di visualizzazione trasparente in background.

Smartphone trasparente Samsung

Nel gennaio 2020, Samsung Electronics ha depositato un brevetto di utilità presso USPTO (United States Patent and Trademark Office) e WIPO (World Intellectual Property Office). Il brevetto è stato pubblicato il 27 agosto 2020 e descrive la tecnologia necessaria per creare uno smartphone trasparente. In alternativa, la tecnologia potrebbe essere applicabile anche ad altri prodotti di elettronica di consumo, come TV, monitor, laptop, console di gioco e / o fotocamera.

Come base, viene utilizzato un display OLED, caratterizzato da un basso consumo energetico, un’elevata luminosità e un tempo di risposta più rapido rispetto ai tradizionali display LCD. Lo schermo OLED è dotato di un pannello di visualizzazione luminoso trasparente attraverso il quale la luce può brillare. Pertanto, il contenuto può essere visualizzato sullo schermo trasparente mentre gli utenti possono contemporaneamente vedere attraverso il telefono. Può essere un display piatto, ma anche uno schermo flessibile che può piegarsi, piegarsi e / o rotolare – secondo la descrizione del brevetto.

È un brevetto definito tecnicamente che va nei dettagli sui diversi strati e componenti necessari per ottenere la trasparenza. Le immagini del brevetto mostrano uno smartphone moderno con cornici strette e un ampio schermo trasparente.

Sulla base di questa immagine, LetsGoDigital, in collaborazione con Giuseppe Spinelli, alias Snoreyn , ha realizzato una serie di rendering 3D per visualizzare al meglio la tecnologia brevettata. Questi rendering a colori sono solo a scopo illustrativo. Giuseppe ha causato scalpore all’inizio di quest’anno con i suoi concetti Galaxy Z Flip e PlayStation 5 .

Gli smartphone chiari sono il futuro?

Ovviamente suona abbastanza futuristico, un pratico cellulare che puoi mettere in modalità trasparente se lo desideri per vedere direttamente attraverso il tuo dispositivo. I tuoi amici lo apprezzeranno sicuramente! Ma è anche fattibile e quali sono i vantaggi e gli svantaggi diretti di questa innovazione tecnologica?

Sebbene i telefoni trasparenti non siano ancora disponibili, nel corso degli anni abbiamo visto alcuni prototipi di display mobili trasparenti. Alcuni feature phone sono stati rilasciati anche con questo tipo di display, come il Sony Ericsson Xperia Pureness.

Anche il produttore cinese di smartphone Xiaomi rilascia regolarmente Transparent Editions, incluso Xiaomi Mi 10 Ultra di recente introduzione . Tuttavia, solo il retro di questi dispositivi è trasparente. Questo ti dà un’idea dei componenti che vengono elaborati nel telefono.

Questo rivela subito un importante svantaggio quando si parla di sviluppo di veri e propri smartphone trasparenti. Perché dove dovrebbero essere posizionati i componenti necessari come la batteria, il PCM e la fotocamera se il dispositivo è trasparente su entrambi i lati? Questi non possono essere posizionati dietro lo schermo come avviene attualmente. È quindi plausibile che uno smartphone trasparente debba avere una cornice relativamente ampia per poter elaborare i componenti necessari.

Eppure questo ampio bordo dello schermo non è visibile sui disegni di Samsung. Questo è stato il caso, ad esempio, dello smartphone Sony trasparente , che aveva un ampio bordo della cornice nella parte inferiore. Tuttavia, la descrizione del brevetto descrive che Samsung può anche scegliere di rendere trasparente solo una parte dello schermo, quindi questo problema potrebbe essere risolto. Inoltre, i produttori stanno lavorando da tempo sulla possibilità di ridimensionare i componenti senza comprometterne le funzionalità.

Un altro potenziale svantaggio è; per quanto riguarda l’esperienza visiva? Alcuni modelli di telefono sono stati rilasciati con un display 3D. In pratica, tuttavia, sembra che ciò non fornisca sempre l’esperienza utente desiderata. Molte persone sono disorientate dagli effetti 3D e possono persino ammalarsi. Sebbene un display trasparente offrirà un’esperienza completamente diversa, resta la domanda fino a che punto i nostri occhi possano distinguere correttamente tra il primo piano e lo sfondo.

Ad esempio, quando guardi le icone sul desktop, questo può essere abbastanza impegnativo per i tuoi occhi se lo sfondo contiene anche elementi diversi. Su uno sfondo semplice questo sarà indubbiamente meno dannoso, opzionalmente puoi anche regolare la luminosità dello schermo – questo, tuttavia, avrebbe un effetto negativo sulla durata della batteria del tuo telefono.

Inoltre, potresti chiederti quale sia il valore aggiunto di uno smartphone trasparente. Va bene, è sicuramente un bel trucco, ma un telefono del genere offre davvero un valore aggiunto? È possibile che il valore aggiunto vada ricercato in un touch screen bifacciale con nuove opzioni operative. Ad esempio durante la fotografia, dove si ottiene un’immagine estremamente buona dell’oggetto da fotografare con uno schermo trasparente. Inoltre, uno schermo a doppia faccia può aiutare con il multi-tasking, in modo da poter eseguire un’applicazione diversa su entrambi i display. È possibile che alcuni vantaggi si possano ottenere anche nel campo della Realtà Aumentata.

Tuttavia, i vantaggi sembrano essere piuttosto limitati rispetto ai costi coinvolti nello sviluppo di tale tecnologia. La domanda è quindi; esiste un mercato per questo tipo di telefono cellulare.

Nel tempo, altri tipi di prodotti di elettronica di consumo sono stati rilasciati con uno schermo trasparente. Si consideri, ad esempio, la segnaletica OLED trasparente da 55 pollici di LG. Sono stati anche annunciati numerosi televisori OLED trasparenti, tra cui Haier.

La stessa Samsung ha già introdotto in passato display trasparenti per il canale B2B . L’azienda ha anche rilasciato un display a specchio e un cartello OLED trasparente , destinato a scopi promozionali o per visualizzare un messaggio di benvenuto. Tuttavia, tutti questi prodotti sono stati introdotti circa 5-10 anni fa, negli ultimi anni abbiamo sentito parlare molto poco della tecnologia dei display trasparenti.

Tuttavia, resta il fatto che Samsung Electronics ha depositato questo brevetto all’inizio di quest’anno presso l’USPTO e l’OMPI. Sembra quindi che il produttore coreano stia ancora studiando nuove possibilità per sviluppare un dispositivo di visualizzazione così trasparente per dispositivi mobili.

Visualizza la documentazione sullo smartphone Samsung con display trasparente qui