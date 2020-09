Smartphone Huawei con 5 fotocamere più una sotto lo schermo

LetsGoDigital ha svelato come Huawei stia valutando l’introduzione di una fotocamera per smartphone di nuova concezione con cinque obiettivi.

Smartphone Huawei con display arrotondato e fotocamera penta

Nell’ottobre 2019, Huawei Technologies ha depositato un brevetto di design presso il CNIPA (China National Intellectual Property Administration) per uno smartphone a schermo intero con sistema di fotocamera penta. La documentazione, composta da 24 schizzi di prodotto, è stata pubblicata l’11 settembre 2020.

È uno smartphone Huawei dal design moderno con display edge. L’intera parte anteriore è costituita da una superficie dello schermo, non c’è tacca da vedere, ma anche nessuna fotocamera perforata o fotocamera pop-up. Questo dispositivo sarà probabilmente dotato di una selfie camera posizionata sotto lo schermo. Il mese scorso è stato presentato il primo smartphone con una fotocamera sotto lo schermo, lo ZTE Axon 20 5G . Si prevede che altri produttori seguiranno a breve.

Vengono mostrate tre varianti di modello, come mostrato nell’immagine. I modelli di telefono differiscono l’uno dall’altro nel posizionamento della fotocamera. Con il primo modello, la fotocamera penta è posizionata in alto a sinistra, con la seconda è posizionata centralmente al centro e come terza opzione il sistema di telecamere è posizionato in alto a destra.

I primi quattro obiettivi della fotocamera hanno tutti la stessa dimensione dell’obiettivo. La quinta fotocamera ha un obiettivo leggermente più piccolo, con un flash LED rotondo proprio accanto. Le linee decorative attorno agli obiettivi della fotocamera forniscono un sistema di fotocamera dall’aspetto elegante. Sfortunatamente, la breve descrizione non contiene ulteriori informazioni sulla configurazione della telecamera.

Il lato sinistro del dispositivo è privo di pulsanti. Un pulsante allungato è visibile sul lato destro, con un pulsante fisico più piccolo direttamente sotto di esso. Presumibilmente questi sono i tasti del volume e il pulsante di accensione. Nella parte inferiore è presente una connessione USB-C per caricare il dispositivo. Anche un altoparlante è visibile qui. Un microfono è posizionato sia in alto che in basso. Inoltre, la parte superiore sembra avere un jack per cuffie da 3,5 mm. Ciò è notevole, poiché questa connessione viene omessa su sempre più modelli.

Non è noto se Huawei intenda rilasciare questo telefono all’interno della propria etichetta o se questo brevetto sia stato richiesto per la controllata Honor . In ogni caso, si tratta di un sistema di telecamere completamente ridisegnato. In combinazione con lo schermo arrotondato e la fotocamera sotto lo schermo, questo dispositivo ha il fascino di uno smartphone di punta.

Visualizza qui il brevetto dello smartphone con fotocamera Huawei penta .