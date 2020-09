Autostop di Shade è disco di Platino

Shade si conferma anche con “Autostop” l’hit maker di successo.

Il suo ultimo singolo “Autostop” raggiunge la certificazione PLATINO per le vendite e si aggiunge agli altri 8 dischi di Platino e 3 Oro. Anche il video, che rispecchia l’aspetto cinematografico e l’ironia propri dei video di Shade, supera i 17 milioni di visualizzazioni.

In questa situazione Shade viene coinvolto, anzi “scongelato” per una nuova missione estiva Nel suo percorso però si paleserà una splendida ragazza che fa l’autostop sul ciglio della strada, la modella e cosplayer Merisiel Irum che condividerà con lui il viaggio. È la storia di una piccola avventura estiva che ancora una volta sembra non finire e lascia qualcosa in sospeso.