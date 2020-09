Pioneer DJ presenta CDJ-3000: una nuova dimensione per la tecnologia DJ

Pioneer porta la creatività a un livello superiore con il nostro nuovissimo multi player top di gamma, il CDJ-3000. Con la potenza di una nuova MPU (unità microprocessore) e dotato di componenti di alta qualità appositamente sviluppati, è un’unità robusta ricca di caratteristiche innovative per aiutare la vostra creatività a esprimersi come mai prima d’ora.

L’evoluzione di una leggenda

Sin dal 1994, l’anno di debutto del CDJ-500 – il primo CD DJ player flat-top al mondo – ogni nuovo modello di punta del CDJ è stato scelto da molti dei più rinomati DJ e club di tutto il mondo. Il rivoluzionario CDJ-1000, ha reso possibile nuove tecniche esecutive, come lo scratch che prima poteva essere realizzato solo sui giradischi analogici. Poi il CDJ-2000 ha inaugurato l’era di rekordbox e Pro DJ Link. Per la prima volta i DJ hanno potuto gestire in anticipo la musica esportandola su drive USB da usare con i multi player. In seguito, funzionalità come il Wave Display (per meglio comprendere lo sviluppo musicale delle tracce) e Beat Sync hanno reso il mixing più intuitivo. Nel 2016, CDJ-2000NXS2 è diventato lo standard per club, festival e DJ di tutto il mondo che si esibiscono con file di musica digitale, grazie alle sue funzionalità avanzate e l’eccezionale qualità sonora.

Il CDJ si è evoluto in modo significativo dagli anni Novanta. E, se il CDJ-3000 è per molti aspetti completamente diverso dalle prime unità, mantiene le ambizioni e le finalità che hanno sempre ispirato la gamma CDJ: offrirvi un’interfaccia intuitiva, dalla risposta straordinaria, che permette di manipolare la musica in tutti i modi che potete pensare (e anche in modi che non avreste mai immaginato).

Il lettore più avanzato che abbiamo mai realizzato

Durante la vostra performance, dovete essere certi che i deck siano in grado di trasformare in realtà la vostra visione creativa e sappiano gestire qualsiasi sorgente utilizziate. CDJ-3000 è stato progettato per fare questo e anche di più. La nuova MPU presente nell’unità è la prima che abbiamo mai inserito in un CDJ. Gestisce l’unità, garantendo prestazioni stabili e consentendo nuove funzionalità avanzate, interfacciandosi con gli altri componenti del player per creare un’esperienza di DJing semplice e diretta. Per esempio, noterete che le tracce e gli Hot Cue vengono caricate più velocemente che mai, grazie alle prestazioni della MPU e alla connessione Gigabit Ethernet. CDJ-3000 è anche un dispositivo Hardware Unlock per rekordbox. Perciò, per utilizzare la modalità Performance, basta semplicemente aggiornare all’ultima versione del software, anche se state sottoscrivendo il piano di abbonamento gratuito.

Mettete tutto il cuore nei vostri DJ set, e il vostro duro lavoro e la vostra creatività meritano di arrivare senza ostacoli al pubblico. La folla potrà ascoltare le vostre tracce, e tutte le sfumature della vostra performance, con il massimo dettaglio, grazie alla qualità audio, ulteriormente migliorata, del CDJ-3000.

E non vi limiterete semplicemente a sentire i miglioramenti nel CDJ-3000: li vedrete anche. Potete scegliere le informazioni che volete visualizzare nel dettagliatissimo touch screen da 9 pollici, essendo più grande, ha una risoluzione maggiore rispetto al display del CDJ-2000NXS2. Abbiamo mantenuto l’interfaccia utente intuitiva per farvi sentire subito a casa, ma abbiamo aggiunto nuovi pratici controlli, come shortcut che semplificano l’interazione tra le diverse categorie della vostra collezione musicale. Nuove funzioni come Touch Preview consentono una selezione della traccia rapida e diretta, insieme a molte funzionalità originali come Touch Cue, Stacked Waveform, e 3Band Waveform, saprete sempre dove trovare i mix point perfetti sulla prossima traccia e su quella che sta suonando correntemente.

Volete dimostrare le vostre capacità creando nuova musica durante i vostri live? Esibitevi con i controlli del CDJ-3000 come se suonaste uno strumento musicale. Otto pulsanti Hot Cue, il doppio di quelli presenti sul CDJ-2000NXS2, sono disposti da sinistra a destra sotto il display in prossimità della forma d’onda per un utilizzo più intuitivo. Effettuate il Beat Jump tramite i nuovi pulsanti hardware, e premete Key Sync per mixare armonicamente. Potete creare anche una gamma più ampia di loop tramite il nuovo pulsante 8-Beat Loop, in aggiunta al classico controllo 4-Beat.

Il feeling è così importante quando fai il DJ – sia che tu stia facendo un piccolo aggiustamento dell’intonazione di una traccia, sia che tu stia eseguendo la più complessa tecnica di scratch. Abbiamo riprogettato la jog wheel del CDJ-3000 per creare l’azione più fluida di qualsiasi multi player da noi mai prodotto. La latenza è la migliore in assoluto, e potete usare lo schermo LCD al centro della jog per tenere sott’occhio la posizione di riproduzione e visualizzare la copertina dell’album. Continuate a leggere per scoprire maggiori informazioni e altro ancora.

CDJ-3000 è oggi disponibile al prezzo consigliato di €2.399, IVA inclusa. Guardate il video di presentazione o scoprite maggiori informazioni sul nuovo multi player.

Per usare il CDJ-3000 con rekordbox, aggiornate all’ultima versione del software. Per riprodurre tracce dal vostro iPhone, aggiornate all’ultima versione di rekordbox per iOS.

La nuovissima MPU avanzata offre prestazioni migliori e un’assoluta stabilità: garantendo ai vostri deck la massima affidabilità

Oltre ad aggiungere nuove opzioni creative, CDJ-3000 offre una maggiore stabilità e affidabilità per il vostro setup.

MPU avanzata

Con la nuova MPU, non solo abbiamo rivoluzionato il modo in cui viene gestito il CDJ, ma abbiamo anche reso il suo funzionamento più lineare e stabile di tutti i suoi predecessori. La potenza di elaborazione della MPU ci ha permesso di introdurre nuove entusiasmanti funzioni prima impossibili, permettendoci di aggiungere nuove caratteristiche con futuri aggiornamenti.

Pro DJ Link con Gigabit Ethernet

Grazie alla connessione Gigabit Ethernet per il Pro DJ Link, potete condividere e riprodurre file audio da dispositivi USB e card SD su un massimo di sei unità CDJ-3000, in combinazione ad un mixer a 6 canali come il DJM-V10.

Migliore visibilità dello schermo

La luminosità massima dello schermo è stata migliorata di oltre il 150% rispetto al CDJ-2000NXS2, perciò potete aumentarla a seconda dell’ambiente in cui state suonando e migliorare la visibilità.

Componenti più robusti

Il pannello superiore in alluminio di alta qualità e i pulsanti play, cue, e Hot Cue riprogettati sono più resistenti che mai, e il cavo di alimentazione*1 V-Lock può essere bloccato e vi protegge da disconnessioni accidentali che potrebbero interrompere il vostro show. Con l’unità viene anche fornito un cavo digitale di alta qualità che è facile da gestire ed è perfetto per l’utilizzo in club e in setup professionali.

Il miglior design audio: fate sentire al vostro pubblico il vero suono della musica e ogni sfumatura della vostra performance

Abbiamo riversato oltre 25 anni di esperienza nel creare il DJ sound definitivo, in grado di riprodurre fedelmente l’audio di ogni traccia così come è stato inteso dal produttore, riflettendo anche i dettagli più impercettibili della vostra performance.

CDJ-3000 unifica tutta l’elaborazione di calcolo audio interna a 96 kHz/32-bit in virgola mobile per tutti i formati audio riproducibili. Di conseguenza, l’unità è in grado di rendere tutti i dettagli della sorgente sonora originale, inclusi la sua profondità e definizione, e anche i minimi cambiamenti timbrici della gamma bassa. La più avanzata tecnologia di elaborazione audio, come la riproduzione a velocità variabile, master tempo, e la nuova funzione Key Shift insieme aiutano a creare una rappresentazione più realistica della spazialità del suono e le frequenze basse più di qualsiasi multi player Pioneer DJ mostrato sino a oggi.

Per ottenere le migliori prestazioni dal DAC (convertitore da digitale ad analogico), abbiamo revisionato con la massima attenzione ogni parte del circuito che emette il segnale audio analogico e apportato vari miglioramenti. Abbiamo anche ottimizzato l’audio digitale per ottenere una qualità sonora ottimale complessiva del player, collaudando e provando numerosi componenti diversi per trovare il design migliore possibile. Di conseguenza, abbiamo ridotto drasticamente il rumore digitale per creare un sound naturale che il vostro pubblico vorrà continuare a sentire per ore, anche ad alto volume.

Touch screen da 9”, ad alta risoluzione, con caratteristiche mai viste prima: trovate tutte le informazioni che vi servono con una sola occhiata

Con un touchscreen più grande e più luminoso di quello del CDJ-2000NXS2, abbiamo potuto aggiungere informazioni extra, shortcut e pulsanti per le categorie e le funzioni usate più frequentemente, come Playlist e Search, così che possiate accedervi direttamente in qualsiasi momento. La GUI (interfaccia utente grafica) risulterà subito familiare se avete già usato il CDJ-2000NXS2, e ora potete personalizzare le informazioni che volete vedere e impostare preferenze per l’aspetto come la dimensione del testo. Ora potete far scorrere il dito sullo schermo per navigare e usare la funzione di ordinamento per riorganizzare la lista delle tracce toccando il display. Tutto questo migliora il work flow e vi aiuta a navigare tra le tracce nel modo più istintivo. E numerose nuove funzioni vi aiutano a scegliere la traccia perfetta nel momento giusto per inserirla nel vostro mix:

Touch Preview

Sentite qualsiasi parte di una traccia che volete preascoltare semplicemente toccando la sua forma d’onda nel punto desiderato nella sezione di navigazione. Se avete più player CDJ-3000 connessi ai mixer DJM-V10 o DJM-900NXS2 via Pro DJ Link, potete persino preascoltare le tracce da un altro player grazie a Link Cue.

Touch Cue

Ascoltate un’altra sezione della traccia in riproduzione toccando la forma d’onda: il pubblico non sentirà ciò che state facendo. Questo è utile quando volete familiarizzare con gli sviluppi di una traccia per identificare con precisione un mix point, specialmente durante il passaggio da un DJ a un altro e durante i DJ set back-to-back. Link Cue (vedi sopra) vi permette persino di ascoltare parti differenti della traccia che un altro DJ sta suonando su un player separato.

Stacked Waveform

Tenete d’occhio la forma d’onda ingrandita della traccia sul player master e della traccia successiva, tutto su uno schermo. Identificate i mix point e controllate visivamente che le beatgrid siano perfettamente allineate con una sola occhiata.

Supporto della 3Band Waveform

Capite come suona una traccia senza nemmeno ascoltarla. 3Band Waveform usa colori differenti per indicare il volume di ogni banda di frequenza analizzata da rekordbox, così che possiate vedere la composizione della musica guardando semplicemente la forma d’onda. 3Band Waveform si aggiunge alle precedenti opzioni RGB e Blue.

Key Sync e Key Shift: Mixate in perfetta armonia

Premete il pulsante Key Sync e il CDJ-3000 regola automaticamente la tonalità della traccia successiva per farla corrispondere a quella che sta suonando sul master deck, aiutandovi a realizzare un mix armonico e lineare. Con Key Shift sul touch screen, potete trasporre manualmente la tonalità di una traccia verso l’acuto o verso il basso.

La nostra migliore jog wheel di tutti i tempi: sentite la differenza

Scratch senza sforzi e alterazioni dell’intonazione delle tracce. Abbiamo riprogettato il meccanismo interno della jog wheel per ottenere la risposta più rapida di qualsiasi unità CDJ noi mai prodotta. Lo schermo LCD al centro indica la posizione di riproduzione e mostra le copertine per ricordarvi con una veloce occhiata, quali tracce sono caricate in ogni deck.

Interfaccia esecutiva completamente ricostruita: esprimete al meglio la vostra creatività

Tutto a portata di mano con i controlli riprogettati e le nuove funzioni del CDJ-3000: il layout intuitivo permette di utilizzare il CDJ come se fosse uno strumento musicale.

Otto Pulsanti Hot Cue

Effettuate in modo intuitivo il trigger degli Hot Cue con gli otto tasti che vanno da sinistra a destra sotto il display della forma d’onda. La disposizione su una linea rende più naturale la selezione dei cue point secondo la loro posizione nella traccia.

Pulsanti Beat Jump Dedicati

Saltate avanti o indietro dalla posizione corrente nella traccia premendo i pulsanti dedicati Beat Jump. Potete impostare il numero di beat da quantizzare su un valore di 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, o 64 beat.

Avanzata Sezione Auto Beat Loop

Insieme all’apprezzato controllo 4-Beat Loop ereditato dal CDJ-2000NXS2, CDJ-3000 include un inedito pulsante 8-Beat Loop che espande le possibilità creative. Volete creare loop poliritmici? Usate le opzioni evolute con la selezione di loop con beat dispari, creando combinazioni mai proposte.

Opzioni esecutive flessibili: il DJing che avete sempre voluto

Riproducente musica analizzata da rekordbox su drive USB tramite la modalità Export o collegate il vostro laptop con il controllo USB-HID per usare Link Export o la modalità Performance. Essendo il CDJ-3000 un dispositivo Hardware Unlock, potete usare gratuitamente la modalità Performance – senza necessità di un piano di abbonamento a pagamento – e riprodurre tutte le tracce nella vostra libreria di rekordbox, incluse tutte quelle da Beatport/Beatsource LINK e SoundCloud Go+ (abbonamenti richiesti per i servizi in streaming).

Potete persino collegare il vostro iPhone al CDJ-3000 tramite un cavo USB*2 e selezionare la vostra musica direttamente dall’ultima versione iOS di rekordbox, che supporta tipi di file lossless inclusi WAV, FLAC, ALAC, e AIFF così come MP3 e AAC.

Prossimamente verrà rilasciata una nuova release di Serato DJ Pro che introdurrà il supporto ufficiale del CDJ-3000, perciò attenti alle news su questo argomento.

Pro DJ Link con un migliore supporto delle luci: spingete il vostro show ad un livello superiore

Sincronizzate suoni e luci grazie alla compatibilità con la nuova funzionalità Lighting di Pro DJ Link. CDJ-3000 invia informazioni dell’analisi della frase da rekordbox (PC/Mac) per controllare gli effetti delle luci tramite RB-DMX1 (disponibile separatamente) per uno show sempre più spettacolare.

CDJ-3000: specifiche

Software rekordbox Supporti riproducibili Memory card SD Dispositivo USB PC/Mac iPhone File riproducibili WAV, AIFF, FLAC, Apple Lossless (Frequenza di campionamento: 44.1/48/88.2/96 kHz, N° di Bit: 16/24 bit) MP3 (Frequenza di campionamento: 44.1/48 kHz, N° di Bit: 16 bit)

AAC (Frequenza di campionamento: 44.1/48 kHz, N° di Bit: 16 bit) Supporti di memoria USB FAT16 FAT32 HFS+ Risposta in Frequenza 4 Hz – 40 kHz Rapporto Segnale/Rumore 115 dB o maggiore Distorsione Armonica Totale 0,0018% o inferiore Tensione di uscita audio 2,0 Vrms Prese di uscita audio Audio Out (RCA) x 1 Digital Out (Coassiale) x 1 Porte USB USB (Tipo A) × 1

USB (Tipo B) × 1 Altre porte LAN (1000Base-T) x 1 Alimentazione CA 100-240 V 50/60 Hz Consumo 40 W Dimensioni Massime (L x P x A) 329 x 453 x 118 mm 12.95” x 17.83” x 4.65” Peso 5,5 kg / 12.1 lb Accessori Cavo di alimentazione (V-lock*1) Cavo audio digitale Cavo audio analogico Cavo LAN Guida Rapida Precauzioni per l’Uso