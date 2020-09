Ottimo debutto Petra, la serie Sky

Ottimo debutto per Petra, la serie in onda ogni lunedì su Sky Cinema.

Si tratta di una produzione targata Sky Original prodotta con Cattleya – parte di ITV Studios – in associazione con Bartlebyfilm.

La serie, diretta da Maria Sole Tognazzi, piace e convince sin da subito. Il primo episodio è stato molto scorrevole, con la protagonista Paola Cortellesi che interpreta alla perfezione il ruolo di Petra Delicato.

In questa serie è un’ispettrice della mobile di Genova, che dall’archivio si ritrova catapultata in prima linea a risolvere dei casi di omicidio e di violenza. La Cortellesi, spesso ammirata come personaggio ironico e divertente, ha saputo calarsi alla perfezione in questo ruolo.

Un grande merito va anche a chi ha lavorato dietro le quinte, il cui lavoro è stato sicuramente importantissimo per la “riuscita”. Come dicevamo, il primo episodio è andato alla grande, senza troppi intrecci, essendo molto scorrevole e capace di catturare l’attenzione grazie agli impeccabili dialoghi tra gli attori. La serie Petra è stata scritta dalle “brillanti mani” di un tris vincente di autori.

Partiamo da Giulia Calenda, che ha già lavorato con la Cortellesi in “Ma cosa ci dice il cervello” (2019) o “Come un gatto in tangenziale” (2017). Senza dimenticare le pià recenti come “Tornare” e “Io sono tempesta”.

Altro autore è Furio Andreotti, apprezzato professionista teatrale e televisivo.

Completa il trio di autori Ilaria Macchia. Quest’ultima, compagna di Giuliano Sangiorgi, è scrittrice e sceneggiatrice di fama. Questa serie rappresenta per lei un’importante capolavoro, che va ad aggiungersi agli altri della sua prestigiosa carriera tra cui “Non è un paese per giovani”, il film di Giovanni Veronesi, o il suo libro “Ho visto un uomo a pezzi” .