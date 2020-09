Oppo sviluppa il nuovo smartphone Reno in colori unici

Oppo sembra lavorare sulla prossima generazione di smartphone. Il produttore cinese ha catturato un nuovo modello in due colori particolarmente eleganti. Probabilmente è un nuovo smartphone Oppo Reno così come anticipa Letsgodigital.

Oppo Reno con fotocamera AI Quad e doppia fotocamera selfie

Il 20 febbraio 2020, Guangdong Oppo Mobile Telecommunications ha depositato un brevetto di design nel suo paese d’origine, la Cina, presso il CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Il brevetto è stato pubblicato il 1 settembre 2020 e include una serie di rendering a colori di uno smartphone Oppo non ancora annunciato .

È un telefono Oppo dal design moderno. Il dispositivo ha uno schermo piatto e una fotocamera selfie a doppio foro. Questo è posizionato nell’angolo in alto a sinistra. Oppo ha già diversi dispositivi nella sua gamma con una doppia fotocamera selfie, tra cui Reno3 Pro e Reno4 Pro . L’A92 lanciato in Cina ha anche una doppia fotocamera frontale, secondo alcune indiscrezioni, questo dispositivo sarà lanciato a livello internazionale entro la fine dell’anno con il nome Reno4 Z.

Il retro dello smartphone brevettato Oppo Reno è dotato di una “AI Quad Camera”, come indicato sul dispositivo. Il sistema di telecamere è posizionato verticalmente nell’angolo in alto a sinistra. Un flash LED è posizionato a destra della quad camera. Sfortunatamente, la configurazione della telecamera rimane sconosciuta. Presumibilmente si tratta di un obiettivo grandangolare, un obiettivo ultra grandangolare, una fotocamera con teleobiettivo (no fotocamera periscopica) e un obiettivo monocromatico.

Sul lato sinistro è presente una doppia manopola per la regolazione del volume. Il pulsante di accensione si trova sulla destra. La parte inferiore fornisce l’accesso alla connessione USB-C, nonché allo scomparto della SIM, un microfono e un altoparlante. Un microfono è visibile anche nella parte superiore del dispositivo.

Per inciso, Oppo non ha solo registrato il design del telefono, ma anche la combinazione di colori. Vediamo due nuovi colori alla moda: rosso e verde. Le immagini mostrano anche un terzo colore: il grigio, ma questo non è brevettato. Si tratta esclusivamente della variante rossa e verde, che sembrano ispirarsi all’autunno.

Per il momento, non si sa quale sia il modello di telefono. In ogni caso, non sembra essere uno smartphone della serie Reno 4, dopotutto si sa già molto di questi modelli, anche in termini di design. Nel frattempo, però, la serie Reno 5 è già in discussione. È possibile che questi nuovi smartphone saranno già annunciati in Cina e in India alla fine di quest’anno.

Visualizza la documentazione del nuovo smartphone Oppo Reno qui .