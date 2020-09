Nuovi auricolari wireless Sennheiser CX 400BT

Arrivano i nuovi auricolari CX 400BT True Wireless di Sennheiser.

Il brand riscrive le regole dell’audio wireless, integrando tecnologia superiore, personalizzazione e accessibilità in un nuovo paio di auricolari true wireless dal design elegante.

Con comandi intuitivi, la vestibilità confortevole, e la durata della batteria di 7 ore – estendibile fino a 20 ore utilizzando la custodia di ricarica in dotazione.

Grazie all‘app Sennheiser Smart Control è, infatti, possibile personalizzare l’esperienza audio in base alle proprie preferenze personali tramite l’equalizzatore integrato.

I controlli touch, rendono gli auricolari facili e intuitivi da utilizzare, mentre il supporto SBC, AAC, aptX e Bluetooth 5.1 garantisce un audio impeccabile in connessione con tutti i dispositivi mobili.

Per un ascolto di lunga durata e per stili di vita frenetici e dinamici.I controlli touch sugli auricolari si adattano ad ogni esigenza di ascolto, offrendo il pieno controllo della riproduzione musicale, del volume, delle chiamate, così come l’accesso rapido e intuitivo agli assistenti vocali come Siri e Google Assistant.

Gli auricolari sono inoltre dotati della funzione di cancellazione del rumore ambientale passivo, garantendo prestazioni sorprendenti grazie ai driver dinamici da 7 mm di Sennheiser, con un sistema acustico su misura che assicura un suono stereo hi-fidelity con bassi profondi, medi naturali e alti chiari e dettagliati.

Disponibile in bianco e nero, prezzo € 199.

(Dal 15 settembre presso tutti i rivenditori autorizzati)