Monica Setta, al via la nuova stagione di Uno Mattina in Famiglia

Monica Setta si appresta a ritornare al timone di Uno Mattina in Famiglia, al fianco di Tiberio Timperi.

Sabato 12 settembre partirà la stagione 2020/2021 dello storico programma di Michele Guardì che, nella passata edizione, ha ottenuto grandi consensi tanto da essere il programma leader della domenica in termini di share.

Riconferma più che meritata per Monica Setta, che è riuscita a conquistare sempre più i telespettatori italiani grazie alla sua professionalità ed al suo savoir faire.

Come stai vivendo la vigilia di questo nuovo inizio?

Sono più serena rispetto alla stagione scorsa perché conosco i meccanismi della trasmissione ed il gruppo di lavoro. Tutto molto armonico, dunque. Partiamo in tranquillità, anche se la tensione del debutto non si elimina mai. Fa parte del nostro mestiere ed è il bello della diretta!

Uno Mattina in Famiglia

Se l’anno scorso eri al debutto, quest’anno sarà un po’ come tornare a casa…

Proprio così. Lo studio uno di via Teulada, che è mitico perché ha fatto la storia della televisione italiana, è un po’ la mia seconda casa. Ci arrivo presto la mattina del sabato e della domenica, ci passo le ore più belle e ogni angolo mi parla di cose stupende. Sono felice di riprendere confidenza con lo studio ma anche con le maestranze che sono il vero bene prezioso della Rai. Se noi andiamo in onda è grazie a loro e non lo rimarchiamo mai abbastanza.

Monica Setta, la regina di ascolti di Rai1

Un esordio positivo per te la scorsa stagione, tanto da essere la regina degli ascolti di Rai1. Un dato che non è sfuggito di certo al direttore Coletta, il quale ti ha riconfermata a pieni voti…

Lo spero. Ho molta stima del mio Direttore ma non è solo una questione professionale. Conoscevo Stefano Coletta per il suo trascorso professionale e per i successi dei suoi programmi e mi piaceva particolarmente il suo porsi in modo mite ed elegante nei confronti della gente. È un uomo coltissimo ed esprime al meglio il concetto di servizio pubblico.

Prima di questa nuova avventura, per te tanto relax nella nostra amata Puglia. Che estate è stata per te?

Estate magnifica fatta di mare, sole e tanto spazio per gli affetti sinceri. Pur attentissima al distanziamento sociale e alle mascherine – sono terrorizzata dal Covid – ho scelto di festeggiare sia il compleanno il 5 agosto che l’onomastico il 25 agosto con due feste. Due feste in luoghi molto ampi, la Peschiera sul mare del Capitolo a Monopoli e Masseria Traetta a Ostuni. Ho avuto vicino gli amici più cari e sono stata molto felice. Festeggiare questa estate era una scelta difficile, sarebbe stato più semplice evitare ma l’ho fatto anche per esorcizzare la brutta stagione della paura vissuta nei mesi del lockdown.

Bruno Vespa a Uno Mattina in famiglia

Cosa ti mancherà della Puglia in questo autunno-inverno?

Il mare, la bellezza della mia casa nel verde, gli amici, i pomeriggi passati a leggere sotto i pini, le cene pugliesi, insomma tutto il bello di un’estate che per me è stata davvero bellissima

Tornando all’attualità, che stagione ti aspetti al timone di Uno Mattina in Famiglia?

Mi aspetto di dover gestire la stretta attualità come ho fatto nei mesi scorsi. In modo rigoroso ma con il sorriso sulle labbra. Direi con la giusta distanza, ne enfasi ne tendenza a minimizzare. Cercherò di raccontare l’Italia che cambia parlando all’ideale famiglia Rossi seduta nel divano di casa. Nonni genitori ma anche nipoti e figli. Ci vuole empatia e ci vuole rigore. Ma ci si può riuscire.

Monica Setta