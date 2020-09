“Linea Verde Radici” su Rai1 (12 settembre)

Ultima puntata di stagione per “Linea Verde Radici”, sabato 12 settembre, alle 12,25, su Rai1, che si sposterà in Toscana.

Le anticipazioni della puntata

Un racconto di territorio che parte dal Monte Serra e scende nella provincia di Lucca, in una riserva naturalistica unica, quella del Lago di Massaciuccoli, navigato da Federico Quaranta a bordo di una barca a remi, luogo in cui il grande compositore Giacomo Puccini scelse di vivere molti anni della sua vita, in uno scenario selvaggio che ispirava ogni nota delle sue celebri opere.

Poco distante dal lago, un’altra riserva naturale, un paradiso nascosto, quello dei Bagni di Lima, una forra dentro cui scorre un’acqua cristallina già conosciuta in epoca romana e riscoperta solo da pochi anni.

Natura e ovviamente tradizioni, come la ricerca dei tartufi in un bosco di Forcoli, nella provincia di Pisa, o la cultura dei giardini a Pistoia, zona con la più alta presenza di vivai in Italia.

Il viaggio toscano finisce in mare, a Viareggio, a bordo di un peschereccio in cui padre e figlio portano avanti una tradizione di famiglia, la pesca di mazzancolle, fatta con una rete considerata “sostenibile”.