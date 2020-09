Levante: il nuovo singolo è Vertigine

Vertigine, è il nuovo progetto di Levante in uscita il 17 settembre.

Un singolo inedito che fa parte della colonna sonora (è nei titoli di coda e nel teaser) della stagione finale di Baby, la serie originale italiana Netflix la cui terza stagione debutterà il 16 settembre in 190 Paesi.

In Vertigine la cantautrice è stata affiancata dal duo di producer “elettronici” Altarboy, formati da Attilio Tucci e Sergio Picciaredda che hanno già collaborato in precedenza per le musiche della serie Netflix, e che hanno lavorato alla produzione di questo brano con Antonio Filippelli.

“Vertigine è il salto nel vuoto dell’incoscienza adolescenziale. – racconta Levante – L’assenza di paura nonostante il dolore delle prime ferite. Sapere di aver perso un pezzo ed essere pronti a perderne altri ancora”.

Levante ha recentemente scalato le classifiche radiofoniche con il suo ultimo singolo “Sirene”, il nuovo inedito dopo la hit TIKIBOMBOM certificata ORO per le vendite. Tikibombom è contenuta nella nuova versione di MAGMAMEMORIA, il suo ultimo album che, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, è stato arricchito da versioni inedite e live dei brani e che ha raggiunto la certificazione ORO per le vendite.