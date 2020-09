La nuova edizione di Uno Mattina in Famiglia

“Squadra che vince non si cambia”. E’questo il leitmotiv per Uno Mattina in Famiglia, l’appuntamento del weekend di Rai1, che vedrà la riconferma alla conduzione per la coppia Monica Setta – Tiberio Timperi.

Una meritata e giusta riconferma per i due conduttori, che rientrano alla perfezione nella scelta del direttore di Rai1, Stefano Coletta, di dare un taglio giornalistico al daytime del canale.

Ma non solo: i due giornalisti, entrambi classe 1964 e con alle spalle una lunga esperienza in tv e nella carta stampata, sono reduci dall’eccezionale share della passata stagione, con il programma che è stato il più visto della rete ammiraglia.

Quando inizia Uno Mattina in famiglia

La coppia d’oro degli ascolti della rete ammiraglia della tv di stato tornerà a partire da sabato 12 settembre 2020. La stagione 2020/2021 di Uno Mattina in famiglia, come da tradizione, si terrà il sabato e domenica.

Monica Setta, la regina di ascolti di Rai1

“Abbiamo in mente un preciso concetto di servizio pubblico come ben spiegato dal direttore Coletta. Informazione puntuale e rigorosa sui temi della stretta attualità a partire dal Covid, ma anche una sana leggerezza nell’intrattenimento intelligente. L’obiettivo è riunire nel divano ideale delle case degli italiani sia i nonni che i genitori fino ai nipoti. Parlare al vasto pubblico si può ma serve una forte empatia e una scelta di temi effettivamente degni di interesse generale”. afferma Monica Setta, conduttrice del programma

Uno Mattina in famiglia, le novità della stagione 2020/2021

Il programma, creatura dell’esperto Michele Guardì, potrà disporre di un team di autori davvero eccellente. Tra questi spicca il regista e autore Marco Aprea ed il capo progetto Giovanni Taglialavoro.

Nel cast Giovanni Ippoliti e Giovanni Terzi, così come altre due figure storiche del programma: il professore Sabatini ed il colonnello Laurenzi.

Tutto ormai pronto per un’altra stagione che si preannuncia esaltante per i due conduttori, Setta e Timperi, che hanno funzionato alla grande nella scorsa stagione.