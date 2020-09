La nuova edizione di Temptation Island 2020

Dopo lo strepitoso successo dell’edizione estiva, domani mercoledì 16 settembre parte una nuova edizione di Temptation Island con alla guida del racconto dei sentimenti l’amata Alessia Marcuzzi.

Protagonisti del racconto i sentimenti, ogni svolta saliente e ogni frangente delle emozioni dell’animo umano nell’unico docu-reality italiano che tratta i rapporti di coppia.

La conduttrice giunta alla sua seconda esperienza a Temptation Island è pronta a vestire i pannidella confidente delle sei coppie che cercano di capire come si svilupperà la loro storia d’amore.

Location sarà la magnifica cornice dell’Is Morus Relais in Sardegna.

L’obiettivo è quello di avere una conferma definitiva sulla propria storia che per diversi motivi si trova a un bivio.

Sei le puntate previste in prima serata su Canale 5 prodotte dalla casa di produzione Fascino P.g.t per Mediaset.

Le coppie in gara a Temptation Island

Le coppie sono: Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Serena e Davide, Sofia e Amedeo.

All’interno del resort le sei coppie vivono separate in due villaggi differenti (quello dei fidanzati e quello delle fidanzate) senza contatti con il mondo esterno per tre settimane in cui vengono seguiti 24h su 24h dalle telecamere.

In queste periodo di separazione hanno l’opportunità unica di riflettere sulla propria relazione per capire se il loro è vero amore.

Ad accompagnare la permanenza dei fidanzati/e in Sardegna, 22 single con i quali è normale/naturale stabilire un rapporto di amicizia che spesso li porta a raccontarsi in lunghe confidenze.

Un tempo sufficiente per riuscire a valutare i limiti e i punti di forza della propria relazione. Un percorso che permette loro di uscire con le idee più chiare e maggiori sicurezze sui loro legami sentimentali.

I single che partecipano a Temptation Island

I single che partecipano sono 22: Filippo, Lorenzo, Steve, Mario, Antonio, Alberto, Gianluca, Roberto, Stefano, Ettore e Michael. E poi Vanessa, Giovanna, Ginevra, Emanuela, Ester, Eleonora, Adelaide, Giada, Benedetta, Nunzia e Giulia.

Durante la permanenza, le coppie dai loro rispettivi villaggi hanno la possibilità attraverso dei video (mostrati nel Pinnettu o ai falo’) di vedere come i propri partner affrontano il distacco: soffrono per la mancanza dell’amato/a? Riescono a divertirsi e a lasciarsi trasportare verso nuove divertenti avventure? non resistono e non riescono a stare lontani?

Fin da subito la nostalgia e’ canaglia e la lontananza si fa sentire ma in breve tempo spesso si riesce a capire lo stato d’animo dei propri partner e le relazioni diverse che si intrecciano nei villaggi.

Come si stanno comportando? Quali reazioni scateneranno?

Tra conferme, delusioni e nuove consapevolezze arriva il momento, fatidico del falò di confronto dove le coppie si incontrano e parlano tra di loro per la prima volta dopo la separazione per decidere insieme se proseguire il loro viaggio d’amore o prendere strade diverse.

Dopo aver esaminato i rispettivi video che mostrano i loro comportamenti, inesorabilmente arriva la domanda di Alessia Marcuzzi: “Decidi di uscire dal programma con la persona con cui sei arrivato/a?”.

Il programma

Il programma prodotto da Fascino P.g.t e’ a cura di Raffaella Mennoia e Fabio Pastrello. Produttore esecutivo Paola Di Gesu, Direttore della fotografia: Tommaso Biciocchi,allestimento scene: Studio Daq, costumi: Anahi Ricca. La regia e’ come sempre affidata adAndrea Vicario