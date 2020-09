La nuova collezione 2020/2021 Marks&Angels di Alessia Marcuzzi è disponibile da oggi online su www.marksandangels.it

Una linea che si contraddistingue per la scelta di colori caldi, che richiamano quelli della natura e, in particolare della terra, creando un forte senso di connessione con il nostro pianeta e l’ambiente circostante.

«Per la nuova stagione ho voluto pensare ad una linea che potesse essere rappresentativa di tutte le donne che, come me, amano la natura, lo sport e l’attività fisica all’aria aperta » afferma Alessia Marcuzzi. «Un trend che si esprime anche attraverso le trame, i loghi e i colori caldi che richiamano la terra».

Un trend, quello della nuova collezione Marks&Angels, che si esprime anche attraverso le trame, i loghi e i nastri presenti sulle borse, che sono anche disponibili con stampe a effetto martellato e animalier.

Marks&Angels si caratterizza soprattutto per la scelta dei pellami, lavorati come sempre a mano secondo i canoni cardine della tradizione artigianale, per regalare quel tocco di stile tipicamente Made in Italy che caratterizza il marchio.