La dedica di Giuliano Sangiorgi agli studenti

Una dedica su Instagram per tutti gli studenti da Giuliano Sangiorgi. Il frontman dei Negramaro, con poche ed efficaci parole, ha voluto trasmettere il suo augurio per la nuova stagione scolastica. Confermando l’importanza della scuola che può essere il vero mezzo per poter diventare “grandi”.

Senza dubbio il messaggio più bello: con le sue parole Sangiorgi sa sempre “lasciare il segno”.

In questo tempo in cui tutti si professano migliori di tutti, ricordate che la scuola è davvero l’unico modo per diventarlo. Buona scuola, ragazzi!!!andateci fieri e convinti che alla fine sarete davvero migliori, migliori di tutti!!!”.