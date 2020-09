In libreria la grande storia di Amaro Lucano

«Cosa vuoi di più dalla vita?», alzi la mano chi non ha provato a rispondere istintivamente «Un Lucano!». L’associazione tra la domanda delle domande e la risposta che indica la semplicità e la «straordinaria normalità» della quotidianità nasce da un celebre spot televisivo di Amaro Lucano.

A trent’anni dal lancio di quel famoso claim, Francesco Vena, proprietario di Lucano 1894, ed Emiliano Maria Cappuccitti, HR Director Coca-Cola HBC Italia, ripercorrono la storia di un’Italia “dal bicchiere mezzo pieno”, nel libro edito da Rubbettino, appena lanciato in libreria e in ebook dal titolo “Cosa vuoi di più dalla vita. Amaro Lucano: storia di un’Italia dal bicchiere mezzo pieno”

Il libro arricchisce di una nuova storia d’impresa la collana “La bellezza dell’impresa” diretta da Adriano Moraglio e Florindo Rubbettino, un progetto editoriale ambizioso che mira a far conoscere ai lettori, attraverso libri scritti con il ritmo e lo stile di un romanzo, le più interessanti vicende imprenditoriali del nostro Paese.

Il libro di Vena è Cappuccitti è un viaggio tra passato e presente, con aneddoti divertenti e continui flashback, che narra delle origini del celebre Amaro Lucano e della storia di una famiglia lucana, la Famiglia Vena, diventata una delle più importanti realtà aziendali nella produzione e commercializzazione di liquori. Da biscottificio locale che distillava “anche” amari e cordiali a brand di spirits tra i più noti e affermati a livello internazionale.

Questo libro costruisce, inevitabilmente, anche una cavalcata nella storia dell’Italia del Novecento e del nostro Sud. È un’avvincente storia di impresa, una tessera significativa di quel grande mosaico noto come “Made in Italy”, fatto di tante storie e di tanti saperi che non di rado partono proprio da zone apparentemente marginali del Paese.

Una vicenda, questa di Amaro Lucano, che il libro di Vena e Cappuccitti racconta – non a caso – in un momento di sfiducia e paura nel futuro.

«”Cosa vuoi di più dalla vita?” – racconta Francesco Vena, Ceo di Lucano 1894 – «è una domanda che ci siamo posti spesso, soprattutto durante questa pandemia che ha modificato gli equilibri mondiali finora in atto. Questo libro vuole essere un contributo per ripensare ad un nuovo modo di vivere la realtà, un inno alla lucanità, ma soprattutto all’Italianità e al suo patrimonio di conoscenze, bellezze e costumi perché, dalle storie imprenditoriali del passato e domandandoci anche oggi che cosa davvero vogliamo dalla vita, quali sono le nostre responsabilità e il nostro ruolo come imprenditori italiani, si origini un vento di ripartenza con quello stesso impeto e quella stessa resilienza che rendono gli italiani così unici. Un viaggio memorabile al termine del quale avere voglia di vivere l’Italia ed avvertire un orgoglio che non è riuscita a sopire neppure una pandemia mondiale».

«È un manifesto dell’Italia che verrà – ha dichiarato Emiliano Cappuccitti, coautore del libro e HR Director di Coca Cola Italia – Ci troverete dentro parecchi tasselli importanti: quelli del volto migliore del nostro Paese, delle ambizioni, certo, ma anche e soprattutto di quel genio, tutto italiano, che prende forma nel voler mettere mano non alle cose semplici, che quello lo sanno fare tutti, ma a quelle migliori, difficili e, come tali, degne di tutto il nostro talento»

Una ventata di ottimismo, quanto mai necessaria in questo periodo di fatica e ripartenza.