Il nuovo OLED di Philips

Ancora una volta, Philips TV lancia un TV dal design premium in collaborazione con l’esperto di audio britannico Bowers & Wilkins. L’OLED+935 è il nuovissimo TV Philips Ambilight con la migliore qualità dell’immagine possibile e un sistema audio premium per offrire un’esperienza audiovideo completa. L’OLED+935 ha già ricevuto il premio Home Theatre TV di EISA 2020. Il TV di fascia alta è disponibile da settembre nella versione da 55’’ e da 65” Ad ottobre, sarà invece disponibile una versione più piccola da 48”.

Sin dalla loro comparsa, i modelli Philips OLED+ si sono contraddistinti per la raffinatezza del design e per le caratteristiche audiovisive di altissima qualità. Dopo i precedenti modelli di OLED+, che si sono aggiudicati numerosi premi e sono stati molto apprezzati, Philips TV insieme a Bowers & Wilkins hanno continuato la loro collaborazione. Il lancio del nuovo OLED+935 nasce dalla comune filosofia di dei due marchi, verso il continuo miglioramento del design e del prodotto: un TV Philips Ambilight che ancora una volta oltrepassa i confini per la qualità dell’immagine e del suono. L’eccezionale prestazione dell’OLED+935 ha già ricevuto l’importante riconoscimento internazionale di Home Theatre TV EISA 2020.

Seducente Design per ogni ambiente

Ogni linea premium di Philips TV è caratterizzata dal design di qualità e l’OLED+935 non fa eccezione. La TV di fascia alta ha infatti un telaio ultrasottile, cornici senza bordi e preziose finiture in metallo.

L’involucro dell’altoparlante centrale è avvolto in tessuto acustico Kvadrat trasparente, combinato con una finitura in microrete metallizzata sulla superficie superiore dell’altoparlante per ottimizzare ulteriormente le prestazioni audio. L’alloggiamento dell’altoparlante con braccio curvo in metallo dal design minimal permette un utilizzo innovativo sul tavolo.

La tecnologia Ambilight sui quattro lati del televisore offre, ancora una volta, una qualità dell’immagine coinvolgente, dove forme e luci sembrano fluttuare oltre lo schermo, che in combinazione con la cornice ultrasottile, si traduce in un’esperienza visiva unica e coinvolgente.

Il set completo risulta essere un oggetto di design che si adatta ad ogni ambiente e inoltre, il nuovo telecomando premium ha tasti eleganti, a filo e retroilluminati e finitura metallizzata; i lati e il retro del telecomando sono rifiniti in pelle scozzese approvvigionata responsabilmente degli specialisti Muirhead

Immagini nitide e audio premium

I TV Philips OLED+ sono conosciuti per la risoluzione delle immagini premium, grazie al processore P5 di quarta generazione costituito da cinque pilastri PQ (sorgente, colore, contrasto, movimento e nitidezza). La nuova introduzione della funzionalità di Intelligenza Artificiale produce un’immagine molto più realistica e naturale tanto da non sembrare più quella di un semplice TV.

L’OLED+935 non solo restituisce immagini nitidissime, grazie all’Intelligenza artificiale, ma grazie all’ audio di Bowers & Wilkins può davvero essere definito rivoluzionario. L’OLED+935 è il primo TV Philips con altoparlanti speciali Dolby Atmos Elevation ed esclusivi assemblaggi Tweeter-on-Top Bowers & Wilkins per offrire un maggiore bilanciamento, percezione dell’altezza e immersione nella riproduzione audio di film, giochi e trasmissioni sportive.

Il TV Philips OLED+935 è disponibile a settembre nella versione da 55’’ e 65’’. Un modello più piccolo da 48’’ sarà disponibile da ottobre.