Il drink TI’ PUNCH 19, di Peppe La Sala

Oggi vi proponiamo il drinkTI’ PUNCH 19 del bartender Peppe La Sala, barman collaboratore del SunClub di Trapani.



INGREDIENTI

5 cl Rum Don Papa

1,5 cl succo di limone

1 barspoon zucchero

3 cl thè ai frutti rossi

4 dash Bitter Cardamon

Fettine di mela con caffè in polvere

IL DRINK:

Le quantità segnalate sono per un singolo drink, vanno moltiplicate per quante persone berranno il punch! La lavorazione viene fatta in una bowl per più persone e poi versata nel bicchiere. Il punch, oltre ad essere un drink, è una bevanda da servire in momenti di convivialità, di festa e il consiglio è di usare sempre il Rum Don Papa, un nobile distillato che riesce a distinguersi, bevuto sia liscio che miscelato e che davvero fa la differenza in un drink. Il Ti Punch19 è un drink che nasce per i veri intenditori di emozioni liquide.