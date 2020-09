Huawei Mate 40, il top di gamma rimandato al 2021?

Uno degli smartphone più attesi dell’anno, dispositivo di punta della “sempreverde” Huawei, è al centro di molte speculazioni e dubbi in queste ultime ore, che vanno ben oltre la sua possibile scheda tecnica e la dotazione software.

Il nuovo Huawei Mate 40, infatti, potrebbe debuttare con un evidente ritardo rispetto alla roadmap inizialmente prevista dalla casa cinese. A far sorgere il dubbio è un tweet di Evan Blass, leaker che si è conquistato ormai una solida reputazione in merito a previsioni e novità nel mondo smartphone.

Secondo l’informatore, Huawei sarebbe in difficoltà per quanto riguarda il reperimento dei componenti necessari alla produzione in serie di Mate 40, un problema che deriva dal pesante ban imposto da Donald Trump alle forniture.

Nonostante questo, il brand si è promesso di portare ai suoi fan ben 4 diversi modelli di Huawei Mate 40 (la versione base, Pro, Pro + e una speciale Porsche Edition).

I dubbi in merito alla data di lancio del top di gamma (che a questo punto rischia di essere posticipata al 2021) hanno aperto le porte anche a incertezze relative al lato software. Huawei Mate 40 sarà dotato del nuovissimo Android 11, oppure dell’alternativa Harmony OS 2.0, creato da Huawei per eludere il ban totale dai servizi Google?

Mentre attendiamo risposte ufficiali, abbiamo però anche alcune certezze su Mate 4: la presenza di una ricarica ultraveloce, capace di raggiungere i 66 Watt; assieme ai nuovi processori Kirin 9000. Per quanto riguarda memorie e display, Huawei si affiderà alla competenza di Samsung e Hynix: c’è però da sperare che le aziende riescano a fornire tutti i componenti richiesti in tempo ragionevole.

I rallentamenti imposti dall’emergenza Coronavirus e il ban dagli Stati Uniti hanno impattato non poco sulle sorti di Huawei Mate 40, che comunque non mancherà di soddisfare gli standard a cui i fan del brand sono abituati: l’appuntamento è rimandato ai primi mesi del 2021, periodo in cui solitamente debuttano anche i top di gamma rivali Samsung, Xiaomi e Sony.