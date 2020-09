Google Sabrina, ecco il successore di Chromecast Ultra

Chi segue da vicino il variegato mondo delle smart TV si ricorderà certamente di un particolare esperimento firmato Google, nato con l’obiettivo di trasformare un televisore qualsiasi in un apparecchio compatibile con servizi di streaming quali Prime Video o Netflix.

Noto con il nome di Google Sabrina, il gadget smart che ci permette di rendere la nostra TV “intelligente” è finalmente una realtà: la casa di Mountain View ha ottenuto la certificazione FCC per il prodotto, che dopo un round di prova negli USA giungerà anche da noi in Europa: la data di lancio prevista è il 30 Settembre.

Google Sabrina può essere considerato come un erede avanzato dell’attuale Chromecast Ultra, essendo un dongle TV studiato per rendere compatibili gli apparecchi sprovvisti di capacità smart con i servizi digitali interattivi. Il dispositivo si collega in maniera semplice alla porta HDMI dello schermo e ci permette di usufruire da subito ad un mare di app e servizi TV, emulando sostanzialmente Chromecast, Fire TV Stick ed anche Mi TV Stick.

Si può interagire con Google Sabrina sfruttando il telecomando incluso nella confezione al lancio, oppure in maniera classica con il nostro smartphone. Potremo installare praticamente tutte le app Play Store, inclusi i nostri videogiochi più amati, ed a quanto pare saranno già pre-installate app essenziali quali YouTube TV e la piattaforma Nest, per controllare da remoto eventuali altri smart gadget in casa.

Considerata la vasta gamma di applicazioni e la flessibilità del device, Sabrina potrebbe rivelarsi un gadget quasi indispensabile per chi non ha ancora investito in una smart TV ma vuole avere comunque a portata di mano tutte le sue comodità.

Google confermerà a breve, infine, la compatibilità del dongle con Android 11, in modo da fornire app e servizi interattivi in linea con le attuali potenzialità del nuovo sistema operativo, per parecchi mesi dalla data di lancio.