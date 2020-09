Per festeggiare l’arrivo della Gala Val Venosta, Mela Val Venosta propone una squisita e semplice ricetta. Ecco le Galette di mele Gala Val Venosta e mandorle, un suggerimento in cucina dalla foodblogger Simona di www.biancavaniglia.com

La ricetta

Per 4-6 persone

Ingredienti

· 2 mele Gala Val Venosta

· 180 g di farina 0 + quella per la spianatoia

· 30 grammi di farina di mandorle

· 2 cucchiai di zucchero di canna + un cucchiaio per la superficie della gallette

· 70 g di burro freddo

· 65 g di acqua fredda

· un pizzico di sale

· 20 g di granella di mandorle

· ½ limone

· ½ cucchiaino di cannella in polvere

· 3 cucchiai di latte alla mandorla (o quello che preferite)

Procedimento

Prendete una ciotola capiente e aggiungete le farine setacciate, un pizzico di sale e due cucchiai di zucchero di canna.

Tagliate il burro a cubetti e incorporatelo alla farina creando un impasto dalla consistenza sabbiosa.

Aggiungete anche l’acqua fredda e formate un panetto omogeneo, ma senza lavorare troppo l’impasto. Avvolgete il panetto nella pellicola trasparente per alimenti e lasciate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Nel frattempo lavate bene le mele, tagliatele a fettine e aggiungete il succo di mezzo limone, la cannella e un cucchiaio di zucchero di canna.

Prendete il panetto, infarinate leggermente la superficie e con l’aiuto di un mattarello formate una sfoglia dalla forma arrotondata e dello spessore di 5 millimetri circa.

Bucherellate la base della sfoglia con una forchetta e aggiungete le mele tagliate a fettine lasciando libero il bordo in modo da poterlo ripiegare su se stesso.

Con l’aiuto di un pennello da cucina spennellate il bordo con il latte di mandorla e cospargete la superficie della galette con la granella di mandorle.

Mettete la galette in forno preriscaldato a 170° C per 40 minuti circa.