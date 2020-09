Euronics torna con la campagna “Sottocosto”

Euronics propone importanti sconti con la campagna “Sottocosto” per accompagnare il ritorno alle attività lavorative e scolastiche dopo il periodo estivo.

L’iniziativa promozionale attiva dal 4 al 16 settembre, offre convenienti acquisti di tantissimi prodotti di tutte le categorie merceologiche per un perfetto rientro in città, a scuola e in ufficio.

In particolare Euronics dedica quattro pagine del volantino all’Information Technology: uno speciale utilissimo per scegliere i device e gli accessori (notebook, tablet, stampanti, router, alimentatori, etc) con cui rinnovare la propria attrezzatura tecnologica e farsi trovare preparati al meglio al nuovo anno scolastico e agli impegni lavorativi, in molti casi in modalità smartworking.

Inoltre, in tanti negozi dell’insegna e per gli acquisti al di sopra dei 299 Euro, i clienti potranno usufruire di un conveniente finanziamento a tasso zero, senza interessi e ulteriori costi, con il pagamento della prima delle 20 rate a gennaio 2021: un’ulteriore opportunità per soddisfare la voglia e la necessità di tecnologia sfruttando gli importanti sconti della campagna “Sottocosto”.

La nuova promozione nazionale sarà comunicata con una campagna pubblicitaria che prevede spot sulle principali emittenti TV e radio, declinati dall’agenzia Acqua Group e pianificati da Media Italia; su online e social sarà curata invece dal team Digital di Euronics.